Trump, Alaska'yı geri mi satacak? Kendi eyaletine 2 defa 'Rusya' dedi...

Trump, Alaska'yı geri mi satacak? Kendi eyaletine 2 defa 'Rusya' dedi...

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos’ta Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı. Ancak Trump, daha önce yaptığı açıklamada görüşmenin aynı tarihte ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacağını belirtmişti. Trump'ın kendi eyaletine "Rusya" diyerek 'gaf' yapması, dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos Cuma günü Rusya’ya giderek Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi planladığını açıkladı. Trump, basın toplantısında, “Putin’le görüşmeye gidiyorum. Cuma günü Rusya’ya gidiyorum” ifadelerini kullandı. Trump, Alaska için 'Rusya' ifadesini 2 kez kullandı.

Trump'tan Alaska zirvesi gafı! Kendi eyaletine 'Rusya' dedi - 1. Resim

TRUMP GAF YAPTI, ALASKA RUSYA OLDU

Ancak Trump, daha önce yaptığı açıklamada görüşmenin aynı tarihte ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacağını belirtmişti

Öte yandan, ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasında Alaska’da bir görüşme yapılacağı iddiaları, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’ya giderek Putin ile görüşmesinin ardından gündeme gelmişti. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi olasılığı ele alındı.

Trump, 9 Ağustos sabahı yaptığı açıklamada, Putin ile 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuş, Kremlin de bu bilgiyi doğrulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD ile Rusya’nın “yakın komşu” olduğunu belirterek, iki liderin Alaska’da görüşmesi yönünde karar alındığını söylemişti.

Trump'tan Alaska zirvesi gafı! Kendi eyaletine 'Rusya' dedi - 2. Resim

RUSYA, DÖNÜMÜNÜ 2 SENTE SATMIŞTI

Dünyanın en geniş sınırlarına sahip Rusya, mors dişi ve su samuru derisi elde etmek amacıyla ele geçirdiği Alaska'yı, 30 Mart 1867 tarihinde ABD'ye 7,2 milyon dolar (dönümü 2 sent) olacak şekilde sattı. 

Satışın, o dönem Rusya'nın Pasifik'teki en büyük rakibi olan İngiltere'yi zayıflatmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Trump'ın, Putin'i Rusya'nın elinden alınan bölgeye getirerek bir mesaj vermek isteyebileceği öne sürülüyor.

Alaska, ABD ile Rusya’yı coğrafi olarak birbirine en çok yakınlaştıran bölge olarak dikkat çekiyor.

