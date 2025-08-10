Fiyat bir anda 4 bin dolar arttı! Trump'ın vergileri lüks saat şirketini vurdu, ihracat planı 'tepetaklak' oldu

ABD ile İsviçre arasındaki ticaret gerilimi, lüks saat sektörünü vurdu.

ABD Başkanı Trump’ın İsviçre’den ithal edilen ürünlere sürpriz şekilde yüzde 39 oranında ek gümrük vergisi getirmesi, İsviçreli üreticileri ihracat planlarını değiştirmeye zorladı.

240 YILLIK ŞİRKETTE İHRACAT KRİZİ

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, 1785 yılında kurulan DuBois et fils, Muttenz’deki fabrikasından pazartesi günü ABD’ye hızla sevkiyat yaparak yeni tarife yürürlüğe girmeden ürünlerini gümrükten geçirdi.

FİYAT 4 BİN DOLAR ARTTI

Ancak perşembe günü saat 04.00’te yürürlüğe giren yeni vergi oranı sonrası şirket, ABD web sitesindeki siparişleri durdurdu. CEO Thomas Steinemann, fiyatları yeniden hesaplamak zorunda olduklarını belirterek, “ABD, son iki yılda büyümenin önemli bir itici gücüydü. Bu karar işin büyük kısmını bitiriyor” dedi.

Steinemann, DuBois DBF008 modelinin fiyatının 10 bin 800 dolardan 14 bin 500 dolara çıkacağını açıkladı.

ABD, şirketin küresel satışlarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. İsviçre saat sektörünün geneli de fiyat artışları planlıyor, ABD siparişlerini durduruyor ve yeni pazar arayışına giriyor. Ülkede Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer, Omega ve IWC Schaffhausen gibi dünyaca ünlü markalar bulunuyor.

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu’na göre, geçen yıl 26 milyar İsviçre frangı (32 milyar dolar) değerindeki toplam saat ihracatının yüzde 17’si ABD’ye yapıldı. Yeni vergi artışı ve doların İsviçre frangı karşısında değer kaybı, saatlerin ABD’li tüketiciler için ortalama yüzde 65 daha pahalı hale gelmesine yol açacak.

Sektör temsilcileri, Amerikalı alıcıların lüks saatleri artık yurt dışından temin edeceğini, bunun da ABD açısından kayıp olacağını savunuyor. Analistler, tarifelerin İsviçre ekonomisinde büyümeyi yüzde 0,3 ila 0,6 oranında düşürebileceğini ve işsizliği artırabileceğini öngörüyor.

Cenevre’deki vintage saat butiklerinde ise şok hakim. Sacha Davidoff, yüzde 39’luk oranın “oyun bitiren” bir seviye olduğunu belirterek, ABD pazarını geçici olarak rafa kaldıracaklarını ve yerel satışlara yöneleceklerini ifade etti.