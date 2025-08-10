7 ülke ortak bildiriyle Trump'ı uyardı, Putin'e rest çekti!

Dünya diplomasi sahnesinde nefesler tutuldu. Washington ve Moskova hattında beklenen Trump-Putin zirvesi öncesi, Avrupa’nın en güçlü 7 aktörü sahneye çıktı. Fransa, İtalya, Almanya, Polonya, Birleşik Krallık, Finlandiya ve Avrupa Birliği liderleri, yayımladıkları bildiride Rusya’ya açık bir meydan okuma niteliğinde ifadeler kullanarak, dünya kamuoyuna net ve tavizsiz bir mesaj gönderdi.

DÜNYA LİDERLERİNDEN ORTAK BARIŞ VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, yaptıkları ortak açıklamada Trump’ın Ukrayna’da ölümleri durdurma çabasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Açıklamada, “Sadece aktif diplomasi, Ukrayna’ya destek ve Rusya’ya yasadışı savaşını sona erdirmesi için baskıyı birleştiren bir yaklaşım başarılı olabilir” ifadeleriyle sürecin ancak çok yönlü baskı ve iş birliğiyle sonuç getirebileceği vurgulandı.

ASKERİ VE MALİ DESTEK SÜRECEK

Liderler, Ukrayna’ya verilen askeri ve mali desteğin, İstekliler Koalisyonu kapsamında sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada ayrıca Rusya Federasyonu’na yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı mesajı verildi.

“Diplomatik çözüm, Ukrayna ve Avrupa’nın hayati güvenlik çıkarlarını korumalı” denilen bildiride, bu güvenlik çıkarlarının Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunabilecek güçlü güvenlik garantilerini de kapsadığı ifade edildi.

"ATEŞKES OLMADAN MÜZAKERE OLMAZ"

7 ülke, anlamlı müzakerelerin ancak ateşkes veya çatışmaların azaltılması çerçevesinde yapılabileceğini vurgulayarak, “Ukrayna’da barışa giden yol Ukrayna olmadan belirlenemez” dedi. Mevcut temas hattının müzakerelerin başlangıç noktası olması gerektiği bildirildi.

"RUSYA'NIN İŞGALİ AÇIK BİR İHLAL"

Ortak bildiride, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin BM Şartı, Helsinki Nihai Senedi, Budapeşte Memorandumu ve diğer uluslararası taahhütlerin açık ihlali olduğu yinelendi. Liderler, Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını güçlü şekilde dile getirdi.

“Ukrayna’nın yanında sıkı şekilde durmaya devam ediyoruz” denilen açıklamada, Avrupa’nın birlik içinde olduğu, çıkarların ortaklaşa savunulacağı ve barış sürecinde Başkan Trump, ABD yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna halkıyla yakın iş birliği yapılacağı vurgulandı.