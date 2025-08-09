Dönümü 2 sente satılan toprakta tarihi zirve: Trump ve Putin buluşmasında 'manidar' Alaska seçimi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmenin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşeceğini açıkladı. Olası barış anlaşmasının “Moskova ve Kiev arasında bazı toprak takasları” içereceğini de belirtti.

Trump-Putin zirvesinin 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılacağını Kremlin de doğruladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanılacağını söyledi.

ALASKA'DA TARİHİ ZİRVE

Rusya ve ABD'nin yakın ve sınır komşusu olduğuna dikkati çeken Uşakov, "Bu yüzden heyetimizin Bering Boğazı'nı uçakla geçmesi ve iki ülke liderlerinin böylesine önemli ve beklenen zirveyi Alaska'da yapması oldukça mantıklı görünüyor" dedi.

ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının Alaska ve Arktik'te kesiştiğini vurgulayan Yuriy Uşakov, "Putin ve Trump, Alaska'daki zirvede Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakereye odaklanacak" ifadelerini kullandı.

Alaska'dan sonra gelecek Putin-Trump görüşmesinin Rusya'da gerçekleştirilmesini beklediklerini aktaran Uşakov, bu yönde Trump'a davet iletildiğini bildirdi.

RUSYA, DÖNÜMÜNÜ 2 SENTE SATMIŞTI

Dünyanın en geniş sınırlarına sahip Rusya, mors dişi ve su samuru derisi elde etmek amacıyla ele geçirdiği Alaska'yı, 30 Mart 1867 tarihinde ABD'ye 7,2 milyon dolar (dönümü 2 sent) olacak şekilde sattı.

Satışın, o dönem Rusya'nın Pasifik'teki en büyük rakibi olan İngiltere'yi zayıflatmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Trump'ın, Putin'i Rusya'nın elinden alınan bölgeye getirerek bir mesaj vermek isteyebileceği öne sürülüyor.

Alaska, ABD ile Rusya’yı coğrafi olarak birbirine en çok yakınlaştıran bölge olarak dikkat çekiyor.

RUS MEDYASI NE DİYOR?

Yerel medya analizlerinde, Alaska’nın seçilmesinin ABD topraklarında alışılmadık bir ev sahipliği yapılacağını gösterdiği vurgulanıyor.

Trump’ın Rusya ile ilişkilerinde daha pragmatik ve sonuç odaklı bir yaklaşım benimsediği belirtilirken, bu zirvenin her iki taraf için de önemli bir fırsat olduğu ifade ediliyor. Moskova'nın, Washington’un Ukrayna politikasını dengelemek ve olası bir ateşkes için bu görüşmeye özel bir önem verdiği yorumları dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, bazı Rus kaynakları ABD’nin bölgesel nüfuzunu sürdürme arzusu nedeniyle zirvenin zorlayıcı geçebileceği konusunda temkinli yaklaşıyor. Görüşmelerin zorluklar içerebileceği ancak diplomatik temasların sürdürülmesinin kritik olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan Putin, olası barış görüşmelerinin kapalı kapılar ardında ve medyadan uzak gerçekleşmesini tercih ettiğini belirtmişti. Alaska’nın izole konumu, merkezi noktalara oldukça uzak oluşu nedeniyle böyle bir tercih için uygun görülüyor.