ABD'den Rusya'ya B-1B uçaklarıyla gözdağı! Ülkenin dibine konuşlandırıldılar

ABD'ye ait üç B-1B bombardıman uçağı, Rusya'nın Zapad-2025 tatbikatı öncesinde Norveç’e konuşlandırıldı. Konuşlandırma, 2021’den bu yana bir ilk oldu. Geçen yıl benzer uçaklar, İsveç’in kuzeyindeki Kallax hava üssüne konuşlandırılmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri’nin basın açıklamasına göre bu uçaklar, Norveç’teyken mürettebatın taktiklerini geliştirmesine, esnekliğini artırmasına ve müttefiklerle koordinasyonu güçlendirmesine olanak tanıyor; bu sayede muharebe yetenekleri ve hazırlık seviyesi yükseliyor.

F-35 UÇAKLARIYLA EĞİTİM YAPACAKLAR

Norveç Silahlı Kuvvetleri, ABD bombardıman uçaklarının Ørland’daki F-35 savaş uçaklarıyla eğitim yapacağını belirtti.

Hem ABD hem de Norveç tarafı eğitimlerin nerede yapılacağını açıklamazken, uçuşların Nordik-Baltık bölgelerinde olacağı tahmin ediliyor.

ABD Hava Kuvvetleri’ne göre mürettebat, bul, tespit et, takip et ve hedefe angaje ol sürecinin kilit unsurlarını çalışacak; bu, bombardıman ve savaş uçaklarının tehditlere gerçek zamanlı karşılık verme hız ve hassasiyetini artıracak. Eğitim sırasında, hava araçları aynı zamanda manevra özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik kara ve hava tehditlerine karşı da çalışacak; bu tehditleri bertaraf ederek hava üstünlüğü elde etmeyi hedefleyecekler.

TATBİKATLAR BELARUS VE RUSYA'DA YAPILIYOR

6 Ağustos’ta, Rus askerleri ve askeri teçhizat, tatbikat hazırlıkları kapsamında Belarus’a ulaştı. Belarus Silahlı Kuvvetleri Kuzeybatı Operasyonel Komutan Yardımcısı Albay Pavel Shebeko, tatbikatta modern askeri çatışmaların analizine dayalı yeni yöntem ve taktiklerin deneneceğini belirtti. Bu tür tatbikatlar her iki yılda bir, dönüşümlü olarak Belarus ve Rusya’da yapılıyor.

Rusya’nın Avrupa harekât sahasındaki son stratejik tatbikatı Zapad-2021 idi. O dönem Kuzey Filosu, Norveç ve Finlandiya sınır bölgelerine 3.000 asker konuşlandırmış; aynı zamanda Barents Denizi bölgesinde, Arktik askeri üslerini Batılı bir saldırgana karşı koruma tatbikatı gerçekleştirmişti.

ABD Hava Kuvvetleri, 2021’de B-1B uçaklarını Ørland’a konuşlandırdığında, Rusya Marshal Ustinov füze kruvazörünü Norveç’in Varanger fiyordu açıklarındaki deniz sınırlarına göndermişti.

Planlanan Zapad-2023 tatbikatı ise, Ukrayna’daki savaşta yaşanan personel ve teçhizat kayıpları nedeniyle büyük olasılıkla iptal edilmişti.