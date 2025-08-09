Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Savaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleşti

Savaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleşti

Savaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleşti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Temmuz ayı, çatışmaların en sert yaşandığı ay oldu. ACLED verilerine göre Temmuz ayında 2 bin 600’ün üzerinde çatışma meydana geldi ve bu sayı, üç buçuk yıllık savaş sürecindeki en yüksek aylık toplam oldu.

Bağımsız izleme kuruluşu ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarını artırmasıyla, Temmuz ayının, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya yönelik tam kapsamlı saldırılarının başlangıcından bu yana en fazla çatışmanın yaşandığı ay olduğunu açıkladı.

Savaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleşti - 1. Resim

1 AYDA 2 BİN 600 ÇATIŞMA

ACLED verilerine göre Temmuz ayında 2 bin 600’ün üzerinde çatışma meydana geldi ve bu sayı, üç buçuk yıllık savaş sürecindeki en yüksek aylık toplam oldu.

Kuruluş ayrıca Newsweek’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın hava saldırılarında hedefini savunma sanayi şirketlerine kaydırarak Moskova’nın insansız hava aracı üretimini sekteye uğratmayı amaçladığını bildirdi.

ACLED’in verilerine göre çatışma sayısındaki rekor artış ile Ukrayna ve Rusya’nın karşılıklı insansız hava aracı ve füze saldırılarını yoğunlaştırması, ABD yönetiminin ateşkes çabalarının, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılacak Donald Trump–Vladimir Putin zirvesi öncesinde, kayda değer bir ilerleme sağlamadığını gösteriyor.

Savaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleşti - 2. Resim

"SİVİLLER ACI ÇEKİYOR"

ACLED’in son analizinde, Rusya’nın Temmuz ayında “vites yükselttiği” ve 24 Şubat 2022’de başlayan savaşın en yüksek çatışma sayısına ulaşıldığı vurgulandı. 2025 yılının son aylarında çatışma sayısının sürekli arttığı ve her ay yeni zirvelere ulaştığı ifade edildi.

ACLED’in Avrupa ve Orta Asya Kıdemli Analisti Nichita Gurcov, Newsweek’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki yıpratma savaşı Temmuz ayında tam anlamıyla hız kazandı, bu da 2022 başlarında başlayan topyekûn savaşın başlangıcından bu yana en yüksek çatışma sayısına yol açtı. Yoğun çatışmaların yanı sıra, Ukraynalı siviller de uzaktan gerçekleştirilen saldırılardan dolayı acı çekiyor.

