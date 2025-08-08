Bloomberg'den bomba iddia: "Rusya, Ukrayna'dan toprakla çıkabilir!"

Washington ve Moskova, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, bu plan Rusya’nın işgal ettiği bazı Ukrayna toprakları üzerindeki kontrolünü korumasına olanak tanıyabilir.

İddiaya göre, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gelecek hafta düzenlenmesi planlanan zirve öncesi, taraflar anlaşmanın toprak sınırları üzerindeki detaylarını netleştirmeye çalışıyor. ABD yönetimi, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerinin de bu planı kabul etmesi için temaslarını sürdürüyor.

PUTİN'İN TALEPLERİ VE ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Bloomberg'in haberine göre, Putin’in, 2014 yılında yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım’ın yanı sıra, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin tamamen Rusya’ya bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

Bu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin halen Kiev’in kontrolünde olan Donetsk ve Luhansk bölgelerinden askerlerini çekmesini gerektirecek. Bu tür bir anlaşma, Putin açısından askeri yollarla elde edemediği bir zaferin diplomatik yolla kazanılması anlamına gelebilir.

ABD'DEN VE AVRUPA'DAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

ABD yönetimi daha önce, savaşın sona erdirilmesi için ilk aşamada koşulsuz bir ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak bu yeni anlaşma taslağı, savaşı mevcut cephe hatlarında dondurmayı ve kalıcı barış müzakereleri için zemin oluşturmayı amaçlıyor. Anlaşmanın hâlen şekillenme aşamasında olduğu ve detaylarının değişebileceği ifade ediliyor.

Beyaz Saray ve Kremlin, konuya ilişkin yorum yapmazken, Ukrayna yetkilileri de teklifle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

TRUMP VE PUTİN ARASINDA YOĞUN DİPLOMASİ

Ocak ayında Beyaz Saray’a dönen Trump, Avrupa’daki savaşın hızlı bir şekilde sona erdirileceği vaadiyle göreve gelmişti. Ancak Putin’in ateşkese yanaşmaması, Trump’ın sabrını zorladı. Şubat ayından bu yana iki lider altı kez telefonda görüşürken, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff da Moskova’da Putin ile beş kez bir araya geldi.

Trump, Putin’i ateşkese zorlamak amacıyla, Rusya’dan petrol alan ülkelere yeni gümrük tarifeleri uygulayacağını belirtti. Hindistan’a uygulanan tarifelerin yüzde 50’ye çıkarılması bu politikanın ilk adımı olarak değerlendirildi. Bu gelişme, Yeni Delhi’nin tepkisini çekti.

PUTİN'İN ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ

Putin ise savaşın başından bu yana taleplerinde bir değişiklik olmadığını vurguluyor. Bunlar arasında Ukrayna’nın tarafsız bir statüye geçmesi, NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve Kırım ile doğudaki dört bölgenin Rusya’ya ait olduğunu kabul etmesi yer alıyor.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bir kısmı 2014’ten bu yana Rusya’nın kontrolünde bulunuyor. Putin, 2022 yılında bu bölgeleri "ebedi olarak" Rusya’ya ait ilan etmişti; ancak Moskova bu toprakların tamamını hiçbir zaman kontrol altına alamadı.

UKRAYNA ANAYASASI VE TUTUMU

Ukrayna, anayasal olarak herhangi bir toprak kaybını kabul edemeyeceğini ve Rus işgalini tanımayacağını defalarca dile getirdi. Ukrayna, olası bir ateşkesin sürdürülebilir olması için güvenlik garantileri talep ediyor ve Batılı ülkelerden Rusya’ya yönelik yaptırımların devamını istiyor.

ZELENSKİY MASAYA DAVET EDİLECEK Mİ?

Putin’in, Trump ile uzlaşmaya varsa bile, Zelenskiy ile aynı masaya oturmayı kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Kremlin kaynaklarına göre, Rus lider, uygun koşullar oluşması durumunda Zelenskiy ile görüşmeye karşı olmadığını söyledi.

Trump ise, Putin’in katılımı halinde Zelenskiy olmasa bile görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, "Uzun bekleyişleri sevmem. Onlar benimle görüşmek istiyor, ben de ölümleri durdurmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

ANLAŞMANIN EKONOMİK YANSIMALARI

Anlaşma haberlerinin ardından, ABD hazine tahvilleri hafif gerilerken, petrol fiyatlarında yüzde 1,7’ye varan düşüş yaşandı. Ukrayna tahvilleri yükselişe geçerken, Macar forinti euro karşısında son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.