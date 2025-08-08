Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'da teleferik faciası! Çok sayıda yaralı var

Rusya'da teleferik faciası! Çok sayıda yaralı var

Rusya&#039;da teleferik faciası! Çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Tatilcilerin keyifli anları bir anda kabusa döndü. Rusya’nın Kabardino-Balkar Cumhuriyeti’ne bağlı Nalçik’teki tatil beldesinde teleferik hattı koptu. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, havada asılı kalan vatandaşları tahliye etmek için zamanla yarışıyor.

Rusya’nın Kabardino-Balkar Cumhuriyeti’ne bağlı Nalçik’teki tatil bölgesinde teleferik kablolarının kopması sonucu en az 10 kişi yaralandı. 

KABİNLER YOLCULARLA BİRLİKTE DÜŞTÜ

Olay, akşamı saat 17.45 sularında meydana geldi. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı, teleferik hattında yaşanan arıza sonucu bazı kabinlerin içindekilerle birlikte yere düştüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından kurtarma ekipleri ve tüm acil servisler olay yerine sevk edildi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı, travma geçirenlerin sayısının netleştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Şu ana kadar can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

NEDEN ARAŞTIRILIYOR

Acil Durumlar Bakanlığı, kazanın nedeninin tespit edilmesi için teknik inceleme başlatıldığını duyurdu. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, teleferikte mahsur kalan tatilcilerin tahliyesi sürüyor.

