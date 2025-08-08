Rusya'da teleferik faciası! Çok sayıda yaralı var

Rusya’nın Kabardino-Balkar Cumhuriyeti’ne bağlı Nalçik’teki tatil bölgesinde teleferik kablolarının kopması sonucu en az 10 kişi yaralandı.

KABİNLER YOLCULARLA BİRLİKTE DÜŞTÜ

Olay, akşamı saat 17.45 sularında meydana geldi. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı, teleferik hattında yaşanan arıza sonucu bazı kabinlerin içindekilerle birlikte yere düştüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından kurtarma ekipleri ve tüm acil servisler olay yerine sevk edildi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı, travma geçirenlerin sayısının netleştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Şu ana kadar can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

NEDEN ARAŞTIRILIYOR

Acil Durumlar Bakanlığı, kazanın nedeninin tespit edilmesi için teknik inceleme başlatıldığını duyurdu. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, teleferikte mahsur kalan tatilcilerin tahliyesi sürüyor.