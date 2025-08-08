Rusya'dan Kiev'e suçlama: Ukrayna 1.000 esir askerini teslim almıyor
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri ve İstanbul’daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna’nın 1.000 esir askerini takas etmeyi reddettiğini bildirdi.
Ukrayna’yı takas sürecini yavaşlatmakla eleştiren Medinskiy “Kiev’in tutumu yüzünden 2. tur değişim süreci zor gerçekleşti, 3. tur değişim ise başlamadı bile” ifadelerini kullanarak Ukrayna’nın teslim almadığı askerlerin resimlerini yayınladı. Kiev’in, sıradan esirlerin yerine savaşta deneyimli Azov üyelerini talep ettiği öne sürülüyor.
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 23 Temmuz’da Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti. Rusya’nın müzakerelerde, Ukrayna’ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1.200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker