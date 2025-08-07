Trump'tan ve Putin görüşecek mi? "Beni çok hayal kırıklığına uğrattı"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda, Rusya’ya verdiği 10 günlük sürenin hâlâ geçerli olup olmadığına dair bir soruya, “Bu onun vereceği karara bağlı” cevabını verdi.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME ŞARTI

Öte yandan, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Amerikan basını ise sürece dair dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABC News ve New York Post’un haberlerine göre, Washington yönetimi, Trump-Putin görüşmesinin gerçekleşebilmesi için önce Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmesini şart koştu.

Ancak Başkan Trump, böyle bir ön koşulun kendisi açısından geçerli olmadığın