Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'tan ve Putin görüşecek mi? "Beni çok hayal kırıklığına uğrattı"

Trump'tan ve Putin görüşecek mi? "Beni çok hayal kırıklığına uğrattı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;tan ve Putin görüşecek mi? &quot;Beni çok hayal kırıklığına uğrattı&quot;
ABD, Trump, Putin, Ukrayna, Gözlem, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile anlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin hale geçerli olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona bağlı. Ne diyeceğini göreceğiz, çok hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda, Rusya’ya verdiği 10 günlük sürenin hâlâ geçerli olup olmadığına dair bir soruya, “Bu onun vereceği karara bağlı” cevabını verdi.

Trump'tan ve Putin görüşecek mi?

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME ŞARTI

Öte yandan, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Amerikan basını ise sürece dair dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABC News ve New York Post’un haberlerine göre, Washington yönetimi, Trump-Putin görüşmesinin gerçekleşebilmesi için önce Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmesini şart koştu.

Ancak Başkan Trump, böyle bir ön koşulun kendisi açısından geçerli olmadığın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evi yandı, yangın devam ederken tepeye çıkıp namaz kıldı! "Allah'tan gelen her şey başımız gözümüz üstüne"Petrolde 8 haftanın en düşük seviyesi! Trump'ın Rusya açıklamaları piyasaları sarsıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araca hava saldırısı düzenlendi! Lübnan'da 5 ölü, 10 yaralı - DünyaAraca hava saldırısı düzenlendi! 5 ölü, 10 yaralıTrump, ön anlaşmayı üçlü zirvede açıklayacak! Ermenistan ve Azerbaycan imzalayacak - DünyaTrump, ön anlaşmayı üçlü zirvede açıklayacak!Avroya geçiş kabusa mı dönüşüyor? İşletmelere 25 milyon avroluk sarsıcı yük - DünyaAvroya geçiş kabusa mı dönüşüyor?ABD önerdi, Lübnan silahları toplama kararını kabul etti! Hizbullah kararı tanımadı - DünyaLübnan silahları toplama kararını kabul etti!İşgal ordusu haritayı paylaştı! İsrail, Gazze soykırımında yeni aşamaya geçiyor - Dünyaİşgal ordusu haritayı paylaştı!6 büyüklüğünde deprem oldu! Papua Yeni Gine şiddetli sallandı - Dünya6 büyüklüğünde deprem oldu! Bölgede şiddetli sarsıntı
Sonraki Haber Yükleniyor...