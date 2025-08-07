Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, ön anlaşmayı üçlü zirvede açıklayacak! Ermenistan ve Azerbaycan imzalayacak

Trump, ön anlaşmayı üçlü zirvede açıklayacak! Ermenistan ve Azerbaycan imzalayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmede, Trump'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları sona erdirmek için iki ülke arasında bir ön anlaşma sağlandığını açıklayacağı iddia edildi.

Trump, ön anlaşmayı üçlü zirvede açıklayacak! Ermenistan ve Azerbaycan imzalayacak - 1. Resim

İMZALARA ATILACAK 

Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, yarın Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle iki ülke arasında bir ön anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Haberde, törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Oval Ofis'te düzenlenecek görüşmenin ardından söz konusu ön anlaşmaya imza atacağı kaydedildi.

ABD yönetiminin bir süredir bu anlaşma taslağı üzerinde çalıştığı ve Aliyev ile Paşinyan'ın ilk kez bu tür bir ortak anlaşma metnine imza atacağı ifade edildi.

Trump, ön anlaşmayı üçlü zirvede açıklayacak! Ermenistan ve Azerbaycan imzalayacak - 2. Resim

TRUMP'TAN "AZEYBAYCAN'IN İBRAHİM ANLAŞLAMALARINA KATILMASI" TALEBİ

Öte yandan Trump yönetiminin, 2020 yılında İsrail'le normalleşme sürecine giren Arap ülkeleriyle imzalanan İbrahim Anlaşmalarını genişletme planının bir parçası olarak Azerbaycan'ın da anlaşmaya katılmasını istediği iddiası haberde yer aldı.

Beyaz Saray'da yarın düzenlenecek imza töreninde taraflar arasında bazı ekonomik anlaşmaların da gündemde olacağı belirtildi.

