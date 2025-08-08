11 Ağustos’ta tarihi buluşma! Putin ve Trump yüz yüze geliyor

ABD ve Rusya liderleri Vladimir Putin ile Donald Trump’ın önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor.

ABD medyası, zirve için değerlendirilen tarihin 11 Ağustos olduğunu yazdı.

ROMA, POTANSİYEL MEKANLAR ARASINDA

ABD medyasına konuşan kaynaklar, görüşme yerleri arasında Macaristan, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya’nın bulunduğunu aktardı. İki kaynak, zirvenin 11 Ağustos Pazartesi günü planlandığını ve Roma’nın muhtemel bir mekan olarak öne çıktığını söyledi.

Toplantının hafta sonuna kayması halinde Avrupa’daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki alternatif mekanların da değerlendirileceği belirtildi.

"AVRUPA UYGUN OLMAYABİLİR"

TASS’a konuşan bir kaynak ise Roma seçeneğini yalanlayarak, “Avrupa değil. Avrupa, bir buluşma yeri olarak uygun olmayacaktır” dedi. Kesin yer ve tarihin hazırlıkların sonuçlarına göre belirleneceği ifade edildi.

MOSKOVA-WASHİNGTON TEMASLARI HIZLANDI

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yury Uşakov, 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Moskova ve Washington, önümüzdeki günlerde liderler arasında bir görüşme konusunda mutabakata vardı” demişti. Uşakov, tarafların gelecek hafta için planlama yaptığını ancak kesin tarihin henüz netleşmediğini vurguladı.

ZİRVE ÖNCESİ MOSKOVA ZİYARETİ

Zirve planı, 6 Ağustos’ta Özel ABD Temsilcisi Steven Witkoff’un Moskova’ya yaptığı ziyaretin ardından gündeme geldi. Witkoff, Putin ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptı.