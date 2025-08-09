ABD’nin en güvenli kurumlarından birinde kanlı baskın! Polis memuru hayatını kaybetti, 90 çocuk son anda kurtarıldı

Atlanta, dün akşam saatlerinde adeta savaş alanına döndü. Emory Üniversitesi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yakınında silahlı saldırı alarmı verildi. İki tabanca, bir tüfek ve bir av tüfeğiyle ağır silahlanmış saldırgan, CDC kampüsündeki en az dört binaya ateş açtı.

POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Olay, ABD’nin Georgia eyaletinin en büyük kenti Atlanta’da meydana geldi. Kent, ülkenin güneydoğusundaki en büyük metropollerden biri olup, CNN gibi dünya çapında tanınan merkezlerin yanı sıra, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) de ev sahipliği yapıyor.

Saldırı ihbarına ilk müdahale edenlerden DeKalb County polis memuru David Rose (33), çatışmada vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Rose, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkasında hamile eşi ve üç çocuğunu bıraktı.

Polis Şefi Greg Padrick, “Topluma hizmete kendini adamıştı, en büyük fedakârlığı yaptı” dedi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

CDC çalışanlarının ifadesine göre, saldırgan sırt çantasından iki uzun namlulu silah çıkarıp kampüs merdivenlerinden binaya ateş açmaya başladı. O sırada kampüste bulunan kreşteki 92 çocuk güvenli şekilde tahliye edildi.

Polisle çatışmaya giren saldırgan, CVS’nin bulunduğu binanın ikinci katında öldürüldü.

Olay anında Emory Hastanesi çevresinde “Silahlı saldırgan var!” diye bağıran sağlık çalışanları ve kaçışan insanlar paniğin boyutunu gözler önüne serdi. Bazı hastalar ve yakınları, hastanenin radyoloji odalarına sığınarak CNN yayını üzerinden gelişmeleri takip etti.

CDC Direktörü Susan Monarez, saldırının “doğrudan kurum kampüsünü hedef aldığını” belirterek hayatını kaybeden polis memuruna ve ailesine başsağlığı diledi.