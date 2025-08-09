Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'yı zayıflatmak için petrolün fiyatını düşürdüler! Radikal karar neye mal olacak?

Kanada, Rus menşeli ham petrol için uygulanan fiyatla ilgili radikal bir karar aldı. Petrolün fiyatı, 60 ABD dolarından yaklaşık 13 dolar düşürerek 47,60 ABD dolarına indirilecek. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Daha düşük fiyat tavanı, Rusya’nın yasa dışı savaşı finanse etme kapasitesini zayıflatacak ve Putin’in askeri yapısına yeni bir baskı oluşturacak” denildi.

Kanada federal hükümeti, Rusya menşeli ham petrol için uygulanan fiyat tavanını varil başına 60 ABD dolarından yaklaşık 13 dolar düşürerek 47,60 ABD dolarına indireceğini açıkladı. Karar, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş çabalarını sınırlamayı hedefliyor.

Maliye Bakanı François-Philippe Champagne ile Dışişleri Bakanı Anita Anand’ın Cuma günü yaptığı ortak basın açıklamasında, Kanada’nın Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık ile birlikte Rusya’nın “haksız ve kışkırtılmamış savaşına” karşı durduğu belirtildi.

PUTİN'E BASKI OLUŞTURACAK

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Daha düşük fiyat tavanı, Rusya’nın yasa dışı savaşı finanse etme kapasitesini zayıflatacak ve Putin’in askeri yapısına yeni bir baskı oluşturacak” denildi.

Champagne ise, “Fiyat tavanını daha da aşağı çekerek ekonomik baskıyı artırıyor ve Rusya’nın yasa dışı savaşı için kritik bir finansman kaynağını sınırlıyoruz. Hükümetimiz Ukrayna’nın sadık bir müttefiki olmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre bu strateji, Kanada tarafından ileride uygulanabilecek yeni fiyat tavanlarının da güvence altına alınmasını sağlayacak. Anand da, “Kanada, Ukrayna halkının egemenliklerini savunma mücadelesinde yanında olmaya devam edecek. Rusya’ya baskı uygulamayı ve savaşın finansmanını engellemeyi sürdüreceğiz” dedi.

RUS MENŞELİ PETROLDE FİYAT İNDİRİMİ

G7 ülkeleri, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da yer aldığı koalisyon, Rus petrolünün fiyatını sınırlandırarak Moskova’nın savaş finansmanını kısıtlamayı amaçlıyor. Deniz yoluyla taşınan Rusya menşeli ham petrole yönelik fiyat tavanı ilk olarak 2 Aralık 2022’de uygulanmaya başlamıştı.

Assaciation Press'den edinilen bilgilere göre, bu gelişme yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını görüşmek üzere yakında bir araya geleceğini, ayrıca Rusya’ya ek yaptırımlar ve Rus petrolü satın alan ülkelere gümrük vergileri getirdiğini duyurdu.

Yeni fiyat tavanının önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanada’nın Mart 2022’den bu yana uyguladığı doğrudan Rus petrolü ithalat yasağı ise devam ediyor.

Kaynak: Dış Haberler

