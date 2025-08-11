Dünya basını bunu konuşuyor! Erdoğan ve Trump’tan Moskova’yı saf dışı bırakan hamle!
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kafkasya’da attığı tarihi adım, bölgenin “tek hakimi” olarak görülen gücü sahneden indirdi. Alman basını, “Moskova’sız barış masası” manşetleri atarken, Ankara’nın sahadaki etkinliği ve Washington’la kurduğu stratejik ittifak, yıllardır imkânsız denilen tabloyu gerçeğe dönüştürdü.
Dünya basını, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kafkasya’da gerçekleştirdiği diplomatik manevrayı konuşuyor.
Alman basınından ZDFheute ve Deutsche Welle, iki liderin Rusya’yı bölgeden tamamen dışladığını yazdı.
Haberlere göre, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ABD’de imzalanan çerçeve anlaşması, Moskova’nın I. Aleksandr ve I. Nikolay dönemlerinden beri süregelen “tek hakim güç” statüsünün sonunu getirdi.
“Bakü ve Erivan, Moskova’sız ama Amerikan arabuluculuğu ve Türkiye’nin güçlü desteğiyle masada uzlaştı” ifadesi dikkat çekti. Yazar şu ifadelerini kullandı:
"Beş yıl önce “imkansız” denilen tablo, Ankara’nın sahadaki etkinliği sayesinde gerçeğe dönüştü."
DW’ye göre, Ukrayna savaşının sona ermesi halinde bile Rusya artık Güney Kafkasya’daki eski pozisyonunu geri alamayacak. “Ankara, Washington’la birlikte bölgenin yeni hakimi” yorumuna yer verildi.
FİDAN: BİZE ÖNCEDEN BİLGİ VERİLDİ
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD’nin başkenti Washington’da imzalanan tarihi barış deklarasyonundan Ankara’nın önceden haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bize öncesinden bilgi verildi, Bayramov’la görüştüm. Sağlanan barış önemli” sözleriyle, Türkiye’nin süreci başından beri yakından ve aktif şekilde takip ettiğini teyit etti.
Bakan Fidan ayrıca, Zengezur Koridoru’nun Türk dünyasını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak stratejik bir ulaşım hattı olacağını vurguladı.
“Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü konumunda olan bir ülke olarak bu tür projelerle bölgesel entegrasyonu, ticaret yollarını ve lojistik ağlarını güçlendirmeyi hedefliyor” dedi.
AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN BARIŞ DEKLARASYONUNU PARAFLADI
“Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi” anlaşmasını parafladığı belirtildi. Deklarasyonun ana başlıkları şöyle:
Nihai imza ve onay için ek adımlar atılacak, barışın kalıcı hale gelmesi sağlanacak.
AGİT MİNSK SÜRECİ'NİN SONA ERMESİ
Taraflar, Minsk Süreci ve AGİT’in ilgili yapılarının kapatılması çağrısında bulundu.
ULAŞIM KANALLARININ AÇILMASI!
Egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde iletişim hatlarının açılması, Azerbaycan–Nahçıvan bağlantısının sağlanması ve Ermenistan’ın uluslararası ulaşımdan faydalanması hedefleniyor.
“Trump Koridoru” Projesi: Ermenistan topraklarında Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Koridoru (TRIPP) projesi için çerçeve belirlenmesi kararlaştırıldı.
Misilleme ve Güç Kullanımının Reddedilmesi: Uluslararası sınırların dokunulmazlığı teyit edilerek gelecekte her türlü misilleme girişimi reddedildi.