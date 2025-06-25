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Umut veren açıklama! Ateşkes ve esir takası müzakereleri ne durumda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Umut veren açıklama! Ateşkes ve esir takası müzakereleri ne durumda?
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımı sona erdirmek için arabulucu ülkeler ateşkes ve esir takası çabalarını sürdürüyor. HAMAS Siyasi Bürosu Başkanı'nın medya danışmanı Tahir El Nunu müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 56 bin 156 kişinin öldüğü, 132 bin 239 kişinin ise yaralandığı Gazze'de Filistinliler ateşkesin sağlanmasını bekliyor. Konuyla ilgili olarak Hamas'tan açıklama geldi. 

ATEŞKES VE ESİR TAKASI İÇİN GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞTI

İran-İsrail çatışmasının ateşkes ile sonuçlanmasının ardından Hamas’tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde barış sağlanmasına ilişkin görüşmelerin yoğunlaştığı belirtildi. Hamas yetkilisi Taher al-Nunu açıklamasında, "Mısır ve Katar’daki arabulucu kardeşlerimizle olan temaslarımız durmak bilmedi hatta son saatlerde daha da yoğunlaştı. Ancak, henüz bize yeni bir teklif ulaşmadı" dedi.

HER TÜRLÜ CİDDİ FİKİR VE ÖNERİYE OLUMLU BAKIYORUZ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arabulucuların çabalarına ve halkımıza karşı yürütülen saldırıların ve soykırım savaşının durdurulmasını sağlayacak her türlü ciddi fikir veya öneriye yönelik olumlu tutumumuzu sürdürdüğümüzü vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, herhangi bir anlaşmanın "kalıcı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, acil insani yardım akışının sağlanmasını, yeniden inşanın başlatılmasını ve ciddi bir esir değişim anlaşmasına varılmasını sağlaması gerektiği" vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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