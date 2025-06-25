Trump'tan NATO Zirvesi'nde Gazze ve İran mesajı! "Büyük ilerlemeler var"

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’nde Gazze ve İran’a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran’daki nükleer tesislerin tamamen hedef alındığını ve büyük hasar verildiğini söyleyen Trump, İsrail ile İran arasındaki ateşkesin “çok iyi” ilerlediğini belirtti. Gazze’de ise saldırı sonrası “büyük ilerlemeler” kaydedildiğini vurguladı.

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ev sahibi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı.

Zirvede konuşan Trump, İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin "çok iyi" ilerlediğini söyledi.

"İRAN BOMBAYA DÖNEMEYECEK"

“İran’ın artık nükleer bomba üretmeyi tekrar düşünmeyeceğini” söyleyen Trump, “Cehenneme gitmiş gibiler. Petrollerini alacaklar ama nükleer bomba artık yok” ifadelerini kullandı. İran'ın artık zenginleştirme faaliyetlerine dönmeyeceğini iddia etti.

"ATEŞKES ÇOK İYİ GİDİYOR, İSRAİL GURUR DUYMALI"

Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkes süreciyle ilgili olarak da “Ateşkes çok iyi gidiyor. İsrail ile gurur duyuyorum. Uçaklarını geri getirdiler” dedi. Balistik füzelerin İsrail’i ciddi şekilde hedef aldığını belirten Trump, “Bibi gurur duymalı” dedi.

"HİROŞİMA ÖRNEĞİNİ KULLANMAK İSTEMEM AMA SAVAŞI DURDURAN BU DARBE OLDU"

İran’a yönelik saldırının etkisine vurgu yapan Trump, “Hiroşima ve Nagasaki örneklerini kullanmak istemiyorum ama savaşı durduran şey bu darbe oldu” dedi. İran’ın şu anda uranyum zenginleştirmeyi düşünemeyeceğini ifade etti.

"GAZZE KONUSUNDA BÜYÜK İLERLEME VAR"

Trump, Gazze’deki süreçle ilgili de konuştu. “Yaptığımız bu saldırı sayesinde çok iyi haberler alacağımızı düşünüyorum” dedi. ABD Elçisi Witkoff’un, “Gazze konusunda bir anlaşmanın yakın olduğu” bilgisini paylaştığını belirtti.

RUBİO: HARİTADA BİLE YER ALMAZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’a yönelik operasyonun etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

“İran’ın zenginleştirme tesisi yok edildiğinde, haritada bile yer almaz.”

"İSRAİL RAPOR YAYINLAYACAK'

Trump, İran’a yönelik saldırının ardından İsrail’in önemli bir rapor yayımlamaya hazırlandığını söyledi. “İsrail tamamen yok edilmekten bahseden bir rapor yayınlayacak." diyen Trump, "Ve biliyorsunuz, saldırıdan sonra orada (Fordow’da) bulunan adamları var. Bunun tamamen yok etme olduğunu söylüyorlar” diyerek operasyonun etkisinin altını bir kez daha çizdi.

SAVUNMA BAKANI: GERÇEK HASAR ÇOK DAHA BÜYÜK OLABİLİR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, hasarın resmi raporlardan daha büyük olabileceğini ifade etti. “Rapor ön hazırlık niteliğindeydi. Bunun çok daha şiddetli olduğunu düşünüyoruz” diyen Hegseth, FBI ile sızıntılara ilişkin soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

NATO İDDALARINA CEVAP VERDİ

Trump, Hollanda Kralı ve Kraliçesiyle kahvaltı ettikten sonra katıldığı NATO Zirvesi’nde, NATO’nun 5. maddesi için “Sonuna kadar yanındayız” açıklamasında bulundu.

"ZELENSKİY İYİ BİR ADAM"

Ukrayna lideri hakkında ise Trump, "Zaman zaman onun zorluklarını Zelenskiy ile konuşacağız. O iyi bir adam." şeklinde yorumunu paylaştı.

"İRAN VE İSRAİL ARTIK SAVAŞMAYACAK"

ABD Başkanı, İran ile İsrail arasında doğrudan bir çatışma beklemediğini belirtti. "İran ve İsrail birbirleriyle savaşmayacak" diyen Trump, iki ülke arasındaki gerilimi şu sözlerle yorumladı:

"Okulda kavga eden iki çocuk gibiydiler. Bırakın 2-3 dakika savaşsınlar ve sonra durduklarını görün."

"YENİDEN SALDIRIRIZ"

Trump, İran'ın nükleer altyapısını yeniden inşa etmesi hâlinde, ABD’nin yeniden askeri müdahalede bulunabileceğini de açıkça ifade etti: "İran uranyum zenginleştirme tesislerini yeniden inşa ederse ABD yeniden saldıracaktır."

GÜNDEMDE RUSYA DA VAR

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington’un Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırlığında olmadığını açıkladı. Rubio, "Eğer herkesin bizden yapmamızı istediği şeyi yaparsak, yani gelip onları daha fazla yaptırımla ezersek, muhtemelen onlarla ateşkes hakkında konuşma kabiliyetimizi kaybederiz. Ve o zaman onlarla kim konuşur?" ifadelerini kullandı.

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