Hamaney'e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ali Hamaney’i suikastla tehdit ederek, "İran diktatörü Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gökyüzüne bakmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, geçtiğimiz haziran ayında İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmaların ardından bir kez daha İran dini lideri Ali Hamaney’i suikastla tehdit etti.

İHA İLE SUİKASTE VURGU YAPTI

Katz, "İran diktatörü Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gökyüzüne bakmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" ifadelerini kullanarak, İsrail'in İHA saldırılarına gönderme yaptı.

Katz'ın tehdidi, aralarında kendisinin de yer aldığı İsrailli yetkililerin suikast hedefleri olarak işaretlendiği bir infografiğin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından geldi.

"HEDEFİMİZDE" DİYEREK DUYURMUŞTU

Katz, 12 gün süren çatışmalar sırasında da Hamaney’i suikastla tehdit etmiş, Hamaney'i öldürmek istediklerini fakat yerini tespit edemedikleri için başarılı olamadıklarını açıklamıştı.