Hamaney'e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle

Hamaney'e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hamaney&#039;e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Ali Hamaney’i açıkça öldürmekle tehdit etti. Katz "Hamaney'e sığınağından çıktığında gökyüzüne bakmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ali Hamaney’i suikastla tehdit ederek, "İran diktatörü Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gökyüzüne bakmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, geçtiğimiz haziran ayında İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmaların ardından bir kez daha İran dini lideri Ali Hamaney’i suikastla tehdit etti.

Hamaney'e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle - 1. Resim

İHA İLE SUİKASTE VURGU YAPTI 

Katz, "İran diktatörü Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gökyüzüne bakmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum" ifadelerini kullanarak, İsrail'in İHA saldırılarına gönderme yaptı.

Katz'ın tehdidi, aralarında kendisinin de yer aldığı İsrailli yetkililerin suikast hedefleri olarak işaretlendiği bir infografiğin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından geldi.

Hamaney'e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle - 2. Resim

"HEDEFİMİZDE" DİYEREK DUYURMUŞTU

Katz, 12 gün süren çatışmalar sırasında da Hamaney’i suikastla tehdit etmiş, Hamaney'i öldürmek istediklerini fakat yerini tespit edemedikleri için başarılı olamadıklarını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump, altın piyasasını mı vuracak? Tarife açıklaması geldi
