Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin 5. yılında şehitleri andı

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin 5. yılında şehitleri andı

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin 5. yılında şehitleri andı
44 günlük Karabağ Zaferi’nin üzerinden 5 yıl geçti. Dışişleri Bakanlığı, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Karabağ uğruna can veren kahraman Azerbaycan evlatlarını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, “Karabağ uğruna can veren kahraman Azerbaycan evlatlarını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Bakanlık, “Tek Millet, İki Devlet” vurgusuyla, kalıcı barışın şehitlerin mirası üzerine inşa edileceği paylaştı.

44 GÜNDE GELEN TARİHİ ZAFER

27 Eylül 2020’de başlayan ve “Vatan Muharebesi” olarak anılan 2. Karabağ Savaşı, Azerbaycan ordusunun 44 günde topraklarını işgalden kurtarmasıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Demir Yumruk” adını verdiği operasyon, halkın 30 yıllık hasretini sona erdirdi.

Azerbaycan ordusu savaş boyunca 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden temizledi. 10 Kasım 2020’de imzalanan bildirgeyle Ermenistan ordusu Ağdam, Kelbecer ve Laçın’dan da çekilmek zorunda kaldı.

ERİVAN'IN PROVOKASYONLARI SAVAŞI TETİKLEDİ

Savaşın fitili, Ermenistan’ın yıllarca süren provokasyonlarıyla ateşlendi. Özellikle dönemin Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Karabağ Ermenistan’dır” sözleri ve dönemin Savunma Bakanı Davit Tonoyan’ın “Yeni topraklar için yeni savaş” çıkışı, Azerbaycan’da büyük tepki topladı.

12 Temmuz 2020’de Tovuz’da Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu Tümgeneral Polat Heşimov’un şehit olması, Azerbaycan halkını ayağa kaldırdı. Bu olay, “vatan savaşının” işaret fişeği oldu.

ANTİTERÖR OPERASYONU İLE TAM EGEMENLİK

Savaşın bitiminden sonra da Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı unsurların provokasyonları devam etti. Azerbaycan, 19 Eylül 2023’te düzenlediği antiterör operasyonu ile bölgedeki işgalci güçleri tamamen silahsızlandırdı. Bir gün süren harekât sonunda Hankendi, Hocalı, Hocavend ve Ağdere de Azerbaycan kontrolüne geçti. Böylece ülkenin tamamında anayasal düzen yeniden tesis edildi.

BARIŞ MASASINDA KRİTİK AŞAMA

Bakü yönetimi, zaferin ardından Erivan’a barış elini uzattı. Bugün tarafların üzerinde çalıştığı barış anlaşmasının %80’i üzerinde mutabakat sağlanmış durumda. Azerbaycan, kalıcı anlaşma için Ermenistan’ın anayasasındaki toprak iddialarından vazgeçmesini şart koşmuştu.

