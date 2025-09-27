Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk futbolunu bekleyen tehlike! UEFA ülke puanında son durum 

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz, üst üste kötü sonuçlar alıyor. Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'ya veda etmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk hafta maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Bu tablo, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini sıkıntıya soktu.

Galatasaray geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ne (Eintracht Frankfurt 5-1), Fenerbahçe ise bu hafta UEFA Avrupa Ligi'ne (Dinamo Zagreb 3-1) mağlubiyetle başladı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri riske girdi.

Türk futbolunu bekleyen tehlike! UEFA ülke puanında son durum  - 1. Resim

FARK 2 BİN 900 PUANA DÜŞTÜ

NTV Spor'da yer alan habere göre; 43 bin 600 puanda kalan Türkiye, 9'uncu sıradaki yerini korudu. 10'uncu basamakta bulunan Çekya ile aramızdaki fark 2 bin 900 puana geriledi.

DEVLER LİGİ'NDE PLAY-OFF RİSKİ

2025-2026 sezonu sonunda ilk 10 dışına düşersek Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından başlangıç yerine play-off turundan katılım sağlayacak.

Türk futbolunu bekleyen tehlike! UEFA ülke puanında son durum  - 2. Resim

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

1- İngiltere: 96.227 puan

2- İtalya: 85.374 puan

3- İspanya: 79.578 puan

4- Almanya: 76.117 puan

5- Fransa: 68.819 puan

6- Hollanda: 61.866 puan

7- Portekiz: 58.666 puan

8- Belçika: 56.150 puan

9- Türkiye: 43.600 puan

10- Çekya: 40.700 puan

11- Yunanistan: 38.312 puan

