Türk futbolunu bekleyen tehlike! UEFA ülke puanında son durum
Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz, üst üste kötü sonuçlar alıyor. Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'ya veda etmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk hafta maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Bu tablo, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini sıkıntıya soktu.
Galatasaray geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ne (Eintracht Frankfurt 5-1), Fenerbahçe ise bu hafta UEFA Avrupa Ligi'ne (Dinamo Zagreb 3-1) mağlubiyetle başladı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri riske girdi.
FARK 2 BİN 900 PUANA DÜŞTÜ
NTV Spor'da yer alan habere göre; 43 bin 600 puanda kalan Türkiye, 9'uncu sıradaki yerini korudu. 10'uncu basamakta bulunan Çekya ile aramızdaki fark 2 bin 900 puana geriledi.
DEVLER LİGİ'NDE PLAY-OFF RİSKİ
2025-2026 sezonu sonunda ilk 10 dışına düşersek Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından başlangıç yerine play-off turundan katılım sağlayacak.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:
1- İngiltere: 96.227 puan
2- İtalya: 85.374 puan
3- İspanya: 79.578 puan
4- Almanya: 76.117 puan
5- Fransa: 68.819 puan
6- Hollanda: 61.866 puan
7- Portekiz: 58.666 puan
8- Belçika: 56.150 puan
9- Türkiye: 43.600 puan
10- Çekya: 40.700 puan
11- Yunanistan: 38.312 puan