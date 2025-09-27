Türk futbolunu bekleyen tehlike! UEFA ülke puanında son durum 

Galatasaray geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ne (Eintracht Frankfurt 5-1), Fenerbahçe ise bu hafta UEFA Avrupa Ligi'ne (Dinamo Zagreb 3-1) mağlubiyetle başladı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri riske girdi.

FARK 2 BİN 900 PUANA DÜŞTÜ

NTV Spor'da yer alan habere göre; 43 bin 600 puanda kalan Türkiye, 9'uncu sıradaki yerini korudu. 10'uncu basamakta bulunan Çekya ile aramızdaki fark 2 bin 900 puana geriledi.

DEVLER LİGİ'NDE PLAY-OFF RİSKİ

2025-2026 sezonu sonunda ilk 10 dışına düşersek Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından başlangıç yerine play-off turundan katılım sağlayacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

1- İngiltere: 96.227 puan

2- İtalya: 85.374 puan

3- İspanya: 79.578 puan

4- Almanya: 76.117 puan

5- Fransa: 68.819 puan

6- Hollanda: 61.866 puan

7- Portekiz: 58.666 puan

8- Belçika: 56.150 puan

9- Türkiye: 43.600 puan

10- Çekya: 40.700 puan

11- Yunanistan: 38.312 puan