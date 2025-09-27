Singo ve Uğurcan!

Galatasaray’ın tarihinde ilk defa sezona 7’de 7 ile başlamasının ana mimarları…

Yani Galatasaray’ın ödediği bonservis bedelleri ile âdeta yumruk yediği iki futbolcu!

Hem Uğurcan hem de Singo’nun performansı dün akıllara bir İngiliz atasözünü getirdi…

“Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim.”

Galatasaray belki bonservis olarak pahalı tercihler yapsa da, doğru isimler transfer etmiş. Bu durum dün Alanya deplasmanında ayan beyan ortaya çıktı…

Lige fazla bir oyuncu

Singo, hem stoper hem de sağ bek olarak gösterdiği performansla, her ikisinde de bu lige fazla bir oyuncu olduğunu ispatladı.

Singo, müthiş bir aşırtma çalımla Yusuf’u geçip çok şık çalıma imza attı ve İcardi topuğuyla kendi klasına yakışır bir gol attı!

Öyle ki İcardi bu gol sonrası Singo’yu tebrik etti…

Singo atletik, dinamik, patlama gücü yüksek ve fiziğine göre de ayaklarını iyi kullanan bir oyuncu.

Kısaca Okan Buruk’un dominant şekilde Singo’yu istemekte ne kadar haklı olduğuna birçok kişi katıldı bana göre…

Uğurcan duvar ördü

Gelelim Uğurcan’a! Uğurcan da formayı giymeden bonservisi ile değerlendirilen bir isim oldu Galatasaray’da!

Ama dün üçü karşı karşıya tam 8 kurtarış yaptı Galatasaray’da! Çok şık İcardi golü ve Singo’nun asisti ile öne geçse de skoru tutan isim Uğurcan’dı….

Orta sahada dönen ve merkezdeki topları hep Alanyaspor aldı ama Uğurcan geçit vermedi!

Barış Alper, çok top kaybederken 90 dakikada tek olumlu hareketi 62’de Sane’ye çıkardığı toptu!

Artık toparlanması lazım!

İcardi ise gol dışında takım oyununa en fazla katkı verdiği maçı oynadı.

Defoları olsa da Galatasaray ilk defa bir sezon başlangıcında 7’de 7 yaptı.

Maçın adamı: Singo&Uğurcan