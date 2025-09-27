Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Rafa Silva, vatandaşı sayesinde kendine geldi! Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı

Beşiktaş’ta Rafa Silva, vatandaşı sayesinde kendine geldi! Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın terapisinin yanı sıra Jota Silva’nın takıma katılmasıyla büyük moral bulan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın eski günlerindeki gibi katkı sağlaması bekleniyor.

MURAD TAMER - Sezona oldukça kötü başlayan ve taraftarların performansından endişe duyduğu Rafa Silva, Kayseri deplasmanında resital sunmuştu.

Attığı üç golün yanı sıra pozitif vücut dili, hırsı ve konsantrasyonuyla da dikkati çeken Portekizli yıldızın mükemmel dönüşünü sağlayan iki faktör var. Öncelikle teknik direktör Sergen Yalçın, 3-0’lık mağlubiyetle sonuçlanan Göztepe deplasmanı sonrası Rafa Silva’da gördüğü konsantrasyon eksikliği üzerine hemen devreye girdi. Yaptığı birebir görüşmelerle yıldız oyuncusunun motivasyonunu yerine getirdi. 

Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva, vatandaşı sayesinde kendine geldi - 1. Resim

BU İKİLİ COŞTURACAK

Rafa Silva’yı kendine getiren diğer önemli gelişme ise Jota Silva’nın transferi oldu. Vatandaşının takıma katılmasıyla moral bulan Portekizli yıldız bu ‘doping’ sayesinde kendine geldi. Tesislerde de dostluklarıyla dikkati çeken ikili, sık sık birlikte vakit geçiriyor. İki oyuncunun birbirleriyle uyum içinde  olmasının, takımın performansına da olumlu yönde etki etmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da Rafa Silva Jota Silva’nın yakaladığı uyumu, takımın özellikle hücum gücüne büyük katkı sağlaması için kullanmayı planladığı öğrenildi. 

UDUOKHAİ-EMİRHAN

Kayserispor deplasmanına kadar Avrupa ve ligdeki 10 maçta da gol yiyen siyah beyazlılar, ilk defa kalesini gole kapatmayı başardı. Stoperdeki Emirhan Topçu-Felix Uduokhai ikilisi beğeni topladı. Sergen Yalçın, memnun kaldığı ikiliye Kocaelispor maçında da formayı vermeyi düşünüyor.

Singo ve Uğurcan!
