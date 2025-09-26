Beşiktaş'ta 4 imza birden

Beşiktaş; Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız; Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği sporcularımıza yeni dönemde başarılar diledi." denildi.