Beşiktaş'ta 4 imza birden

Beşiktaş'ta 4 imza birden

Beşiktaş&#039;ta 4 imza birden
Spor Haberleri

Beşiktaş, genç oyuncular Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş; Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız; Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği sporcularımıza yeni dönemde başarılar diledi." denildi.

