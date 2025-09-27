Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi daha kusurlu bulundu

Eski Manisa Büyükşehir Belediye BaşkanıFerdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik akımı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu, olayın sorumlularına dair yeni tespitler içeriyor.

6 Haziran akşamı, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunun makine odasındaki bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik çarpmasına uğrayan Zeyrek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamındaki teknik incelemeler sürüyor.

STANDARTLARA AYKIRI MONTE EDİLMİŞ

Hazırlanan yeni bilirkişi raporuna göre, havuzun enerji odasında bulunan motor ve elektrik sistemlerinin standartlara aykırı şekilde monte edildiği belirlendi. Bu kapsamda, enerji sistemlerinin kurulumunu yaptığı öne sürülen N.B. ile daha önce arıza yapan havuz motorunu onardıktan sonra hatalı bir şekilde tekrar yerleştirdiği iddia edilen H.İ. 'asli kusurlu' olarak değerlendirildi.

Öte yandan, havuz inşaatını gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan Z.M. hakkında ise herhangi bir kusur bulunmadığı kanaatine varıldı. Bu doğrultuda Z.M, cezaevinden tahliye edildi.

6 KİŞİ KUSURLU SAYILDI

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise yapım süreci boyunca denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen altı kişinin de kusurlu bulunması oldu. Uzmanlar, bu kişilerin inşaat sürecinde gerekli kontrol ve denetimleri gerçekleştirmediğini, sistem tamamlandıktan sonra da güvenlik açısından yeterli kontrollerin yapılmadığını belirtti.

KAMU DAVASI AÇILACAK

Yeni şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturma dosyasına eklenecek iddianamenin ardından kamu davası açılacağı öğrenildi.