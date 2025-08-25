Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in kazandığı üniversite belli oldu! Babasına verdiği sözü tuttu

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in kazandığı üniversite belli oldu! Babasına verdiği sözü tuttu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferdi Zeyrek&#039;in kızı Nehir&#039;in kazandığı üniversite belli oldu! Babasına verdiği sözü tuttu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, mimarlık bölümünü kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in kazandığı üniversite belli oldu! Babasına verdiği sözü tuttu - 1. Resim

Kızı Nehir Zeyrek, acı kaybından sadece 11 gün sonra babasının en büyük hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girmişti. Sınav günü Nehir'e CHP lideri Özgür Özel de eşlik etmişti. 

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in kazandığı üniversite belli oldu! Babasına verdiği sözü tuttu - 2. Resim

Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Deniz Zeyrek, cenaze töreni sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında; "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in kazandığı üniversite belli oldu! Babasına verdiği sözü tuttu - 3. Resim

Nehir, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

BABA MESLEĞİNİ YAPACAK

Bugün açıklanan YKS sonuçları kapsamında, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?YKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih süreci
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güpegündüz fuhuş skandalı! Çocuk parkının yanında iğrenç görüntüler, vatandaşlar isyan etti - GündemGüpegündüz fuhuş skandalı! Vatandaş isyan ettiYazlıkta 'aidat' dehşeti! Demir sopalarla acımazca dövüldüler - GündemAidat tartışması kanlı bittiCem Küçük yazdı: Hükûmetin sokağa bakmasında fayda var! Piyasalar iyi değil - GündemHükûmetin sokağa bakmasında fayda varDüzce'deki lisenin 18 maddelik kurallarına soruşturma! "Kızlar serviste öne oturmayacak, kantinde ayrı sıra yapacak" - GündemLisenin 18 maddelik kurallarına soruşturma!Balıkesir Sındırgı'daki depremlerde Şener Üşümezsoy, Simav'ı işaret etti! "Devam edecek" - GündemSındırgı depremlerinde 'Simav' detayı!Hem sağanak hem poyraz müjdesi! Meteoroloji saat verdi, il il açıkladı - GündemHem sağanak hem poyraz müjdesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...