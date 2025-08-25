Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in kazandığı üniversite belli oldu! Babasına verdiği sözü tuttu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti.

Kızı Nehir Zeyrek, acı kaybından sadece 11 gün sonra babasının en büyük hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girmişti. Sınav günü Nehir'e CHP lideri Özgür Özel de eşlik etmişti.

Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Deniz Zeyrek, cenaze töreni sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında; "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Nehir, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

BABA MESLEĞİNİ YAPACAK

Bugün açıklanan YKS sonuçları kapsamında, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.