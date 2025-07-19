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Ferdi Zeyrek'in kızını sınava bizzat götürmüştü! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in YKS sonucunu açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferdi Zeyrek&#039;in kızını sınava bizzat götürmüştü! Özgür Özel, Nehir Zeyrek&#039;in YKS sonucunu açıkladı
YKS, Mimarlık, Ölüm, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir’in YKS sonucunu açıkladı. Özel, "Ferdi kardeşimin emaneti" dediği Nehir'in mimarlık bölümünü kazanacak puanı aldığını belirtti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den anlamlı bir destek gelmişti.

Ferdi Zeyrek'in kızını sınava bizzat götürmüştü! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in YKS sonucunu açıkladı - 1. Resim

NEHİR'E SÖZÜNÜ TUTTU

Nehir Zeyrek'i sınav öncesi yalnız bırakmayan annesi Nurcan Hanım'ın yanı sıra Özgür Özel, daha önce söz verdiği gibi sabah saatlerinde sınav merkezine gelmişti.

Ferdi Zeyrek'in kızını sınava bizzat götürmüştü! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in YKS sonucunu açıkladı - 2. Resim

NEHİR ZEYREK'İN SINAV SONUCU

Elektrik akımına kapılması sonucu 9 haziaran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, üniversite sınavında hedeflediği başarıyı yakaladı. Nehir'in YKS sonucunu CHP Genel Başkanı duyurdu.

Ferdi Zeyrek'in kızını sınava bizzat götürmüştü! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in YKS sonucunu açıkladı - 3. Resim

"BABA MESLEĞİ MİMARLIĞI OKUMAK İÇİN GEREKLİ PUANI ALDI"

Özgür özel, sosyal medya hesabından su açıklamayı yaptı:

"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.

Ferdi Zeyrek'in kızını sınava bizzat götürmüştü! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in YKS sonucunu açıkladı - 4. Resim

Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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