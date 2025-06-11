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Nehir Zeyrek ile ilgili mide bulandıran paylaşımlar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nehir Zeyrek ile ilgili mide bulandıran paylaşımlar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek ile ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapıldı. Tepkiler çığ gibi büyürken, açılan sahte hesabın kapatıldığı görüldü.

Elektrik çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından kızı Nehir Zeyrek adına açılan sahte bir Instagram hesabından mide bulandıran paylaşımlar yapıldı.

Nehir Zeyrek ile ilgili mide bulandıran paylaşımlar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor - 1. Resim

HESAP KAPATILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağarken, açılan sahte hesabın kapatıldığı görüldü.

Bazı kullanıcılar Nehir Zeyrek hakkında yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili "Bu nasıl insanlık?", "Vicdanınız kalmamış sizin" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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