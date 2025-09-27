Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
iPhone 17 diye satın aldı, kutudan çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir telefon mağazasından iPhone 17 satın alan bir şahıs, kutuyu açınca gördüklerine inanamadı. Orijinal görünümlü ve mühürlü kutudan iPhone 17 yerine taş çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) El-Ayn kentinde yaşayan Ahmed Saeed, iPhone 17 almak isterken hayatının şokunu yaşadı. Gittiği mağazadan orijinal görünümlü ve mühürlü kutuda iPhone 17 alıp ayrılan şahıs, eve gidip kutuyu açınca hüsrana uğradı. 

KUTUDAN IPHONE 17 YERİNE TAŞ ÇIKTI

Kutuyu açan Ahmed Saeed, kutudan iPhone çıkmasını beklerken taş dolu bir kutu ile karşılaştı. Kutuyla beraber mağazaya dönen BAE'li, durumu satıya anlattı. Satıcı da durum karşısında şaşkına döndü. 

ÜRÜN YETKİLİ SATICIDAN ALINMAMIŞ

Daha sonra ürünün resmi Apple bayisi ya da yetkili distribütörden alınmadığı anlaşıldı. Satıcı, kendisinin de kandırıldığını ve müşterilerin genellikle kutuyu mağazada açtığını söyledi.

"KUTUYU MAĞAZADA AÇIN" UYARISI 

Skandalın ardından müşteri parasını geri alırken, kutunun orijinal paketle aynı olduğunu belirterek tüketicilere uyarıda bulundu. Ahmed Saeed, "Kutuyu mutlaka mağazada açıp kontrol edin. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir." dedi.

