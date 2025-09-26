Millet bahçeleri kaçış noktası! Can simidi Başakşehir

İstanbul’da büyük deprem riski sürüyor. Şehirde 600 bin konutun acil dönüştürülmesi gerekiyor. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, zemin ve binaların sağlam olduğu bölgelere ilgi arttı. Sağlam zemin yapısı, kentsel yenileme projeleri ve riskli bina stokunun azalması, Başakşehir’i avantajlı konuma getirdi. 500 binin üzerinde nüfusu bulunan Başakşehir, millet bahçeleri ve geniş yeşil alanları sayesinde diğer ilçelerden gelenlerin de toplanma alanı oldu.

"SIFIRA İNDİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Başakşehir’in örnek ilçelerden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu “2009’da depreme dayanıklı yapı oranı yüzde 50 idi. Kentsel yenileme projeleri ve yeni konut yatırımlarıyla bu oran yüzde 88’e yükseldi. Riskli yapı oranı yüzde 12’ye geriledi. Bu oranı kısa vadede yüzde 8’e, uzun vadede sıfıra indirmeyi planlıyoruz” dedi.

ORTALAMANIN 5 KATI YEŞİL ALAN

Başakşehir’in 8 millet bahçesiyle İstanbul’un lideri olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu “Başakşehir, Kayakent, Ayazma, Altınşehir, Çam ve Sakura millet bahçeleri ile Sular Vadisi, sadece ilçe sakinlerine değil tüm İstanbullulara kucak açıyor. Güvercintepe Millet Bahçesinin yapımı da sürüyor. Başakşehir yalnızca millet bahçesi sayısıyla değil, tabiata saygılı yapılaşması ve geniş rekreasyon alanlarıyla da öne çıkıyor. Kişi başına en az 10 metrekare aktif yeşil alan planlıyoruz. Türkiye ortalaması 6,2, İstanbul ortalaması 7,57 metrekare. Başakşehir’de ise bu rakam 28 metrekareye ulaşıyor” diye konuştu.

Bu arada Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY) ile afet bilinci aşılayan Başakşehir Belediyesi, 200 bin kişiye eğitim verdi.

8 MİLLET BAHÇESİ, 144 PARK

Başakşehir’de 144 park bulunuyor. Toplam yeşil alan miktarı 14 milyon metrekare. Bunun 4,1 milyon metrekarelik kısmının bakımını Başakşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü yapıyor.