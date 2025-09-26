Fırtına Vadisi’nde sel sonrası hareketlilik: Bungalovlar tek tek kaldırılıyor

Geçtiğimiz hafta Rize’nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Fırtına Deresi’nin debisi hızla yükseldi. Yağışların ardından bölgede birçok yerde sel ve heyelanlar yaşandı. Fırtına Vadisi boyunca dere kıyısına kurulan bungalov ve tiny house tipi konaklama yapıları selden ağır hasar alırken, bazı yapılar ise suya kapılarak tamamen yok oldu.

Yetkililer, dere yatağına ve taşkın sahasına yakın bölgelerde yapılaşmanın hem can hem de mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığını vurgularken, yaşanan afetin ardından bungalov ve tiny hause sahipleri de kendi imkanlarıyla tesislerini kaldırmaya başladı.

İŞLETMECİLER KENDİLERİ KALDIRDI

Özellikle Fırtına Vadisi’nin Çamlıhemşin merkezden Ayder Yaylası’na uzanan kesiminde çok sayıda bungalovun bulunduğunu hatırlatan bölge sakinleri, yaşanan sel felaketinin ardından ciddi endişe yaşadıklarını ifade etti. Bazı işletmeciler, bungalovları ve tiny hause şeklindeki yapıları ağır iş makineleri ve kamyonlarla sökerek güvenli alanlara taşırken, bazıları da tamamen kaldırma kararı aldı.

Bir işletme sahibi, "Yıllardır burada turizm amaçlı hizmet veriyoruz. Ancak her selde aynı korkuyu yaşıyoruz. Artık can güvenliği her şeyden önemli. Bu yüzden kendi isteğimizle bungalovları sökmeye başladık" dedi.

KAÇAK YAPILARA İZİN YOK

DSİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede incelemelerini sürdürüyor. Dere kenarında bulunan kaçak veya riskli yapıların tespit edilerek kaldırılacağı, doğal dengeyi bozan müdahalelere izin verilmeyeceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, Fırtına Deresi’nin akış rejiminin ani yağışlarda çok hızlı değiştiğini, bu nedenle dere yatağına birkaç metre mesafede yapılan her türlü yapının risk taşıdığını hatırlattı. Ayrıca, selin ardından ortaya çıkan manzaraların dere yataklarına yapılan plansız yapılaşmanın sonuçlarını net şekilde gösterdiği vurgulandı.

TURİZMİ DE ETKİLEYECEK

Bungalovların kaldırılmaya başlanması, bölgedeki turizm faaliyetlerini de doğrudan etkileyecek. Son yıllarda yoğun ilgi gören Fırtına Vadisi, özellikle doğa turizmi, rafting ve konaklama tesisleriyle dikkat çekiyordu.

Ancak uzmanlar, "Bölgenin asıl cazibesi doğallığında. Doğaya zarar vermeden, güvenli alanlarda yapılacak yatırımlar turizme katkı sağlar. Dere yatağına bungalov yapılması sürdürülebilir değil." değerlendirmesinde bulundu.