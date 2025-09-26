Bademcik ameliyatı geçirdi, engelli kaldı! Mahkemeden 109 milyonluk rekor tazminat kararı

2018 yılında Gaziantep'te özel bir hastanede bademcik ameliyatı olan 4 yaşındaki Hüseyin Beyaz'ın hayatı, ameliyatın ardından gelişen komplikasyonlar sonrası adeta karardı. Yaşanan kanama sonucu solunum yolu tıkanan Beyaz'ın beynine oksijen gitmedi ve küçük çocuk engelli kaldı.

Yaklaşık 7 yıl önce yaşanan olay sonrası yargı süreci başladı.

MAHKEME REKOR TAZMİNATA HÜKMETTİ

Küçük çocuğun ailesi, ihmali olduğu ve tıbbi yanlış uygulama yapıldığı iddiasıyla hastane ve hekim H.B.'den şikayetçi olarak tazminat davası açtı. Hastane ve hekim ise kanamanın ameliyatın komplikasyonlarından kaynaklandığını savunarak iddiaları reddetti. Tarafların savunmaları, adli tıp raporları ve bilirkişi raporlarının ardından görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti ameliyatı gerçekleştiren hekimi sorumlu tutarak yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 109 milyon TL'yi bulan rekor bir tazminat ödemesine hükmetti.

KÜÇÜK HÜSEYİN'İN AİLESİ İLK KEZ KONUŞTU

Küçük çocuğun babası Ömer ve annesi Kübra Beyaz, 7 yıllık sürede yaşadıkları zorlu süreci ilk kez anlattı.

Geçen zamanda ameliyat öncesi hiçbir sıkıntısı olmayan çocuklarının ameliyat sonrası yatağa bağımlı kaldığını belirten acılı anne-baba, gündem olan tazminat miktarına yönelik tepkilere cevap verdi. Acılı aile, "Değil 109 milyon, dünyaları da verseler oğlumuzun sağlığı yerine gelmeyecek" derken, yatağa bağımlı küçük Hüseyin'in hali ise yürekleri dağladı.

"ELİMİZDE SADECE GÜLÜMSEMESİ KALDI"

Olay sonrası oğlunun tamamen yatağa bağımlı hale geldiğini ve sadece çok nadiren gösterebildiği gülümsemesiyle avunduklarını söyleyen acılı baba Beyaz, "Artık oğlum göz teması kuramıyor, görme duygusunu kaybetti. Ağızdan 7 yıldır hiç besleyemedik oğlumu. Hiç hareket edemedi, hareket kabiliyetini de kaybetti, konuşmayı da kaybetti. Yani bir çocuğun yapması gereken her şeyi, bir insanın, sağlıklı bir insanın yapması gereken her şeyi kaybetti. Elimizde sadece bir gülümseme kaldı zaman zaman bize verdiği. Ağlama duygusunu bile kaybetti" dedi.

"KEŞKE BİZ BU RAKAMI ALMASAK DA..."

Olayı yargıya taşıdıklarını ve dava sürecinin 7 yıl sürdüğünü belirten baba Ömer Beyaz, özellikle tazminat miktarının çok konuşulmasına tepki gösterdi. Oğlunun tüm insani fonksiyonlarını kaybettiğini ve bunun maddi hiçbir değerle kıyaslanamayacağını belirten baba, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olayda biz davacı olduk. Ve olay 2 defa adli tıpa, 1 kere de heyete gitti. Ve sonuçta da tüm bu değerlendirmeler sonucunda 7 yıl süren bir adalet arayışımızın sonucunda haklılığımız kanıtlandı. Hem hastane hem doktor ağır kusurlu bulundu. Mahkeme 37 milyon TL'lik bir tazminata hükmetti, yani kazandığımız rakam 37 milyon TL. Bu tazminat bedelinin aslında oğlumun, bu zamana kadar ve bundan sonra bakıcı giderleri ve sağlık giderleriyle ilgili bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Son zamanlarda bu rakam çok farklı lanse ediliyor. Toplum barışını etkileyecek şekilde sanki bir meslek grubuna yöneltilmişçesine bir algı oluşturulmaya çalışıyor ama ben öncelikle şunu söylemek isterim. Ben işini layıkıyla yapan doktorlardan her zaman 'Allah razı olsun' diyorum ve demeye de devam edeceğim. Ama ortada çok büyük hata var. Yani Adli Tıp Kurumu'nun gönderdiği raporda 10'a yakın bariz hata var ve bir doktorun yapmaması gereken hatalar var. Bu rakam bizim için gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyor. Şunu söyleyeyim. Keşke biz bu rakamı almasak da oğlum gelip benden sadece 1 TL harçlık isteyebilecek pozisyonda olsa. Bu insanı gerçekten çok üzüyor. Yani bizim 7 yıldır yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp sadece tazminatı konuşmak, sadece bu süreci anlatmak, sanki burada hatalı biz de mağdur karşı tarafmış gibi bir algı oluşturmak gerçekten insanlıktan, insani değerlerden çok uzak olduğunu düşünüyorum."

"100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNE GEÇECEĞİ SÖYLENİYOR"

Mahkeme heyetinin verdiği 37 milyon TL'lik tazminat kararının detaylarını açıklayan ve yasal faizlerle paranın 100 milyon TL'yi aştığını vurgulayan Ömer Beyaz, "37 milyon TL tazminat cezası verdi Gaziantep Tüketici Mahkemesi Hüseyin'in bakıcı giderleri için. Fakat dava 7 yıldır devam ediyor. O nedenle bu rakamın yasal faiziyle 100 milyon TL'nin üzerine geçeceği söyleniyor. Benim de aslında elimde net bir rakam yok, ben de bilmiyorum. Ama tabii sosyal medyada birçok rakam dolaşıyor. 100 milyon üzeri faiziyle beraber geçecektir. Ama ana para 37 milyon TL" dedi.