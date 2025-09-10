Yürüme engelli kadının hayali gerçek oldu! Özgürlüğe uçarak kavuştu

Kayseri'de yaşayan ve çocukluk çağında geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemeyen 36 yaşındaki İrem'in paraşüte binme hayali gerçek oldu.

KÜÇÜKLÜK HAYALİYDİ

Tekerlekli sandalyesi uçacağı alana gelen ve burada paraşüte binen İrem'i taşıyan paraşüt görevlilerin yardımıyla havalandı. Ali Dağı'ndan paraşüt pilotu Günay Demir ile gökyüzüne uçan İrem, heyecan dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 1 saat havada kalan paraşütte bulunan İrem, çok heyecanlandığını ve çok güzel zaman geçirdiğini söyleyerek, "Anlatılmaz yaşanır dedikleri bir duyguymuş. Aklıma özgürlükten başka bir şey gelmiyor. Çok güzeldi" dedi.