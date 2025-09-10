Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Yürüme engelli kadının hayali gerçek oldu! Özgürlüğe uçarak kavuştu

Yürüme engelli kadının hayali gerçek oldu! Özgürlüğe uçarak kavuştu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de yürüme engelli kadının paraşüte binme hayali gerçek oldu. Tekerlekli sandalyesi ile piste gelen kadın, uçarak özgürlüğün tadını çıkardı.

Kayseri'de yaşayan ve çocukluk çağında geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemeyen 36 yaşındaki İrem'in paraşüte binme hayali gerçek oldu.

Yürüme engelli kadının hayali gerçek oldu! Özgürlüğe uçarak kavuştu - 1. Resim

KÜÇÜKLÜK HAYALİYDİ

Tekerlekli sandalyesi uçacağı alana gelen ve burada paraşüte binen İrem'i taşıyan paraşüt görevlilerin yardımıyla havalandı. Ali Dağı'ndan paraşüt pilotu Günay Demir ile gökyüzüne uçan İrem, heyecan dolu anlar yaşadı.

Yürüme engelli kadının hayali gerçek oldu! Özgürlüğe uçarak kavuştu - 2. Resim

Yaklaşık 1 saat havada kalan paraşütte bulunan İrem, çok heyecanlandığını ve çok güzel zaman geçirdiğini söyleyerek, "Anlatılmaz yaşanır dedikleri bir duyguymuş. Aklıma özgürlükten başka bir şey gelmiyor. Çok güzeldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
