14 yaşında başladı, 70 milyona ulaştı! Ömer Aliyev’in yeni durağı İstanbul oldu!

Kazakistan doğumlu içerik üreticisi Ömer Aliyev, TikTok’ta 51 milyonu bulan kitlesiyle birlikte toplamda 70 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medyadaki başarısını oyunculukla pekiştirmek isteyen Aliyev, İstanbul’a taşınıyor.

Kız kardeşiyle birlikte Bahçeşehir Üniversitesi’nde Reklamcılık bölümüne kayıt yaptıran genç fenomen, Türkiye’de hem eğitimine devam edecek hem de yeni projeler üretecek.

70 milyon takipçisi olan Kazakistanlı fenomen Ömer Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki ilk günlerine dair duygularını paylaştı. Aliyev, “İlk kez gelmeme rağmen sanki yıllardır burada yaşıyormuşum gibi hissettim. Kalbimde yer ettin Türkiye, teşekkür ederim” dedi.

SOSYAL MEDYADAN KÜRESEL SAHNEYE

Türkiye Today'ın haberine göre Ömer, 2021’de 14 yaşındayken bir bit pazarında çektiği kısa videolarla sosyal medyaya adım attı.

İlk videosu 700 kez izlendi, ikinci paylaşımı ise 20 bin izlenmeye ulaştı. Hesapları defalarca kapatılmasına rağmen pes etmedi; bugün kullandığı profil onun 10. hesabı oldu.

Viral hale gelen “rulet” formatlı videoları milyonlarca izlenme kazandırdı.

İSTANBUL'U TERCİH ETTİ

Kazakistan’da sağlık alanında eğitimini tamamlayan Ömer Aliyev, oyunculuk kariyerini sürdürmek için İstanbul’u seçti. Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık bölümüne kaydolan Aliyev, kız kardeşiyle birlikte Türkiye’ye yerleşiyor.

İstanbul’a ilk geldiğinde, şehrin kültürel çeşitliliği ve Boğaz’ı birbirine bağlayan köprülerin ihtişamı Ömer Aliyev’i en çok etkileyen ayrıntılar oldu.

Çocukluğundan beri Türk televizyonlarını izleyen Aliyev, dili küçük yaşta öğrendi. Sosyal medyada da zaman zaman Türkçe şarkılarla içerik üretiyor.

Diğer yandan Aliyev, ekibiyle birlikte İstanbul’un sokaklarını, kampüs yaşamını ve yerel sanatçılarla yapılacak işbirliklerini kapsayan projeler üzerinde çalışıyor.

Öncelikli hedefi Türkiye’de oyunculuk alanında sağlam bir yer edinmek.

Mezuniyet sonrasında ise İstanbul’u merkez alarak uluslararası yapımlara açılmayı planlıyor.

"SÖZÜNÜ TUTANLARA SAYGI DUYUYORUM"

İşte beklemeyi sevmediğini söyleyen Aliyev, sözünü tutanlara saygı duyduğunu belirtti.