14 yaşında başladı, 70 milyona ulaştı! Ömer Aliyev’in yeni durağı İstanbul oldu!

14 yaşında başladı, 70 milyona ulaştı! Ömer Aliyev’in yeni durağı İstanbul oldu!
Türkiye Today’ın haberine göre Kazakistan doğumlu içerik üreticisi Ömer Aliyev, TikTok’ta 51 milyon kişilik dev bir kitleye ulaşarak toplam takipçi sayısını 70 milyona çıkardı. Sosyal medyadaki başarısını oyunculukla taçlandırmak isteyen genç fenomen, eğitim ve kariyer hedefleri için İstanbul’a taşınma kararı aldı. Aliyev, kız kardeşiyle birlikte Bahçeşehir Üniversitesi’nde Reklamcılık bölümüne kayıt yaptırırken, Türkiye’de hem eğitimine devam edecek hem de yeni projeler üretecek.

Kazakistan doğumlu içerik üreticisi Ömer Aliyev, TikTok’ta 51 milyonu bulan kitlesiyle birlikte toplamda 70 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medyadaki başarısını oyunculukla pekiştirmek isteyen Aliyev, İstanbul’a taşınıyor.

Kız kardeşiyle birlikte Bahçeşehir Üniversitesi’nde Reklamcılık bölümüne kayıt yaptıran genç fenomen, Türkiye’de hem eğitimine devam edecek hem de yeni projeler üretecek.

70 milyon takipçisi olan Kazakistanlı fenomen Ömer Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki ilk günlerine dair duygularını paylaştı. Aliyev, “İlk kez gelmeme rağmen sanki yıllardır burada yaşıyormuşum gibi hissettim. Kalbimde yer ettin Türkiye, teşekkür ederim” dedi.

14 yaşında başladı, 70 milyona ulaştı! Ömer Aliyev’in yeni durağı İstanbul oldu! - 1. Resim

SOSYAL MEDYADAN KÜRESEL SAHNEYE

Türkiye Today'ın haberine göre Ömer, 2021’de 14 yaşındayken bir bit pazarında çektiği kısa videolarla sosyal medyaya adım attı.

İlk videosu 700 kez izlendi, ikinci paylaşımı ise 20 bin izlenmeye ulaştı. Hesapları defalarca kapatılmasına rağmen pes etmedi; bugün kullandığı profil onun 10. hesabı oldu.

Viral hale gelen “rulet” formatlı videoları milyonlarca izlenme kazandırdı.

14 yaşında başladı, 70 milyona ulaştı! Ömer Aliyev’in yeni durağı İstanbul oldu! - 1. Resim

İSTANBUL'U TERCİH ETTİ

Kazakistan’da sağlık alanında eğitimini tamamlayan Ömer Aliyev, oyunculuk kariyerini sürdürmek için İstanbul’u seçti. Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık bölümüne kaydolan Aliyev, kız kardeşiyle birlikte Türkiye’ye yerleşiyor.

İstanbul’a ilk geldiğinde, şehrin kültürel çeşitliliği ve Boğaz’ı birbirine bağlayan köprülerin ihtişamı Ömer Aliyev’i en çok etkileyen ayrıntılar oldu.

Çocukluğundan beri Türk televizyonlarını izleyen Aliyev, dili küçük yaşta öğrendi. Sosyal medyada da zaman zaman Türkçe şarkılarla içerik üretiyor.

Diğer yandan Aliyev, ekibiyle birlikte İstanbul’un sokaklarını, kampüs yaşamını ve yerel sanatçılarla yapılacak işbirliklerini kapsayan projeler üzerinde çalışıyor.

Öncelikli hedefi Türkiye’de oyunculuk alanında sağlam bir yer edinmek. 

Mezuniyet sonrasında ise İstanbul’u merkez alarak uluslararası yapımlara açılmayı planlıyor.

"SÖZÜNÜ TUTANLARA SAYGI DUYUYORUM"

İşte beklemeyi sevmediğini söyleyen Aliyev,  sözünü tutanlara saygı duyduğunu belirtti.

