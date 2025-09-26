Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > MİT, BTK ve MASAK'dan 'sowix' operasyonu: Kişisel verileri hedef alan ağa operasyon

MİT, BTK ve MASAK'dan 'sowix' operasyonu: Kişisel verileri hedef alan ağa operasyon

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT, Jandarma, BTK ve MASAK’ın ortak operasyonuyla, “sowix” adlı yasa dışı sorgu sistemiyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar Ankara merkezli 4 ilde sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda; MİT Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, BTK ve MASAK, siber tehditlerin belirlenip engellenmesine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalarda, vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü ÇOCUK

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile MASAK'ın da dahil edildiği soruşturmada, yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen, 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8 şüpheli hakkında, "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak" ve "bilişim sistemlerine girme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

