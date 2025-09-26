MİT, BTK ve MASAK'dan 'sowix' operasyonu: Kişisel verileri hedef alan ağa operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda; MİT Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, BTK ve MASAK, siber tehditlerin belirlenip engellenmesine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalarda, vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü ÇOCUK

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile MASAK'ın da dahil edildiği soruşturmada, yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen, 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8 şüpheli hakkında, "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak" ve "bilişim sistemlerine girme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.