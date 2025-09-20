MİT Başkanı yalanıyla 48 saatte 20 milyonluk vurgun! Dolandırıcının sözleri 'böyle pişkinlik olmaz' dedirtti

Olay Bakırköy'de yaşandı. Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Nuriye Nevra O.'ya telefonla ulaşan dolandırıcılar "ByLock kullanıyorsunuz. FETÖ'ye yardım ve yataklıktan suçlusunuz. Hakkınızda dava açılmış ama biz sizin mağdur olduğunuzu biliyoruz. Ehliyet ve kimlik bilgileriniz kopyalanmış. Bu işlemi yapan kişiler sizin üzerinizden para aklama yapacak" şeklinde yalanlar söyledi.

Dolandırıcılar, yaşlı kadından sözde mağdur olmaması ve onu korumaları karşılığında sahip olduğu paraları almaları gerektiğini söyledi.

DALGA GEÇER GİBİ KONUŞTULAR

Sabah'ın haberine göre, üstelik dolandırıcılar yaşlı kadını paraları getirmesi için buluşmaya ikna etmeye çalışırken adeta dalga geçer gibi konuşarak, "Paraları poşete koyun. Sokağa çıkın. Baharistan Sokak ve Gazievrenos Caddesi kesişimine getirin. Oraya tipsiz bir arkadaşımız gelecek. Arkadaşın tipi biraz bozuk. Korkmanıza çekinmenize gerek yok" dedi.

SADECE 2 GÜNDE 20 MİLYON LİRASINDAN OLDU

Dolandırıcılara kanan Nuriye Nevra O., iki ayrı günde buluştuğu şüphelilere yaklaşık 20 milyon TL parayı elden teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan talihsiz kadın dolandırıcılardan şikayetçi oldu ve haklarında suç duyurusunda bulundu.

14 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri onlarca kamerayı titizlikle inceledi ve şüphelinin Bozan Y. olduğunu belirledi. Bozan Y.'yi buluşma noktasına götüren taksici de zanlıyı teşhis etti. Gözaltına alınan Bozan Y. tutuklanarak demir parmaklıklar ardına konuldu.

Savcılık tarafından olayla ilişkin hazırlanan iddianamede, Bozan Y.'nin 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışan olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 5 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.