Sütunundaki çatlaklar bile korundu! Asırlık Trabzon camileri hayran bıraktı

Edirne Selimiye Camii kubbesinde yapılması planlanan süsleme tartışmaları, yanlış restorasyonlarla yok edilen tarihi yapıları tekrar gündeme getirdi.

Ancak pek çok tarihi cami de doğru restorasyon çalışmalarıyla tarihi dokusunu koruyor.

Bunların başında gelen Trabzon Sürmene ilçesindeki 132 yıllık Kuşluca ve 124 yıllık Karacakaya, Dernekpazarı ilçesindeki 221 yıllık Taşçılar Mahallesi Cami içerdikleri motiflerin yanı sıra ahşap ve taş süsleme sanatının zengin örneklerini barındırıyor.

Kuşluca Cami dikdörtgen yapısı, çift kanatlı kapısı, sekizgen tavan göbeğiyle, Karacakaya Cami ahşap işlemeleriyle, Taşçılar Mahallesi Cami ise taş işçiliğiyle ön plana çıkıyor.

Sürmene Kuşluca Camisi

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, şehrin mimari yapılarıyla dikkati çeken camilere sahip olduğunu söyledi.

Geçmişten gelen eserleri gelecek kuşaklara taşımak için çalıştıklarını dile getiren Asrak, Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'da 199 adet kültür varlığı bulunduğunu belirtti.

221 yıllık Taşçılar Mahallesi Cami ahşap kubbesi

HER BİRİ SANAT ESERİ

Bunlardan birçoğunun cami, türbe, han ve hamamdan oluştuğunu aktaran Asrak, "Geçmişten gelen eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için rölöve ve restorasyon projelerini yaparak imkanlar dahilinde kültür varlıklarımızı korumak ve bunların restorasyonunu yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşçılar Mahallesi Cami kapısı

Asrak, Ortahisar Fatih Cami ve Ayasofya Cami gibi önemli eserlerin restorasyon çalışmalarının yapıldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu 5 ilimizin içerisinde en yoğun kültür varlıklarımızın bulunduğu ilçemiz Ortahisar. Ondan sonra da en fazla vakıf eserlerimizin bulunduğu ilçemiz Sürmene. Orada da özgün sanat eseri olan bu kültür varlıklarımız bulunmakta. Bunların da restorasyonu geçtiğimiz yıllarda aslına uygun bir şekilde yapılmış. Trabzon bölgesi çok fazla yerli yabancı turist alan bir bölgemiz. Biz de istiyoruz ki geçmişten gelen bu kültürel değerlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktaralım."

Taşçılar Mahallesi Cami taştan oyma mihrabı

Bu eserlerin inanç turizmi açısından önemine değinen Asrak, "Aslına uygun bir şekilde restore edip halkımızın hizmetine sunmak için biz de elimizden geldiği kadar sürekli çaba içerisindeyiz." dedi.