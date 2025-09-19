Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fuat Başar'dan Selimiye yorumu: Restorasyon ticari gözle yapılmaz

Fuat Başar'dan Selimiye yorumu: Restorasyon ticari gözle yapılmaz

Hattat Fuat Başar, 450 yıllık tarihi yapının kubbesindeki yazıların kapatılmasına karşı çıktı: “Ticari kaygılarla yapılan restorasyon, eserin ruhuna aykırı.”

HABER MERKEZİ - Edirne’deki 450 yıllık Mimar Sinan eseri Selimiye Camii’nin kubbesindeki restorasyona dair tartışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne sahip hattat Fuat Başar da temmuz ayında onaylanan yeni restorasyon projesine karşı çıkan isimler arasında yer alıyor.

KAPATILMA PROJESİ DOĞRU DEĞİL

Osmanlı hattatı Hasan Çelebi’ye ait yazıların kapatılma projesinin doğru olmadığını savunan Başar “Restorasyondaki temel problem nakışların, yazıların aslına uygun olmadan ticari bir gözle restorasyon adı altında icra edilmesidir. Devrin yazı ekolünün özellikleri başta olmak üzere, hangi malzemelerle icra edilmiş, üslubu ne, renk ve zevki ne sorularına cevap bulmadan yapılan restorasyon, yanlıştır” değerlendirmesinde bulundu. 

Sanat dünyası Gazze için el ele
