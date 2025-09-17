Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne Belediyesi'nde 'cinsel taciz' iddiası! 3 erkek öğrenci anlattı, aileler savcılığa koştu

Edirne Belediyesi'nde 'cinsel taciz' iddiası! 3 erkek öğrenci anlattı, aileler savcılığa koştu

Edirne Belediyesi&#039;nde &#039;cinsel taciz&#039; iddiası! 3 erkek öğrenci anlattı, aileler savcılığa koştu
Edirne Belediyesi'nin Bilgi İşlem Birimi'nde stajyer olarak çalışan 3 erkek öğrenci, bölümde çalışan A.E'nin cinsel tacizine uğradıklarını iddia etti. Ailelerin şikayetçi olduğu şahsa ev hapsi verildi.

Edirne Belediyesi Bilgi İşlem Birimi'nde mide bulandıran bir iddia ortaya atıldı.

'CİNSEL TACİZ' İDDİASINDA BULUNDULAR

İddiaya göre bilgi işlemde stajyer olarak çalışan 3 erkek öğrenci, birim çalışanı A.E.'nin cinsel tacizine uğradı. Olay, mağdur öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla gün yüzüne çıktı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailelerden biri konuyu Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'a iletti. Başkan Gencan, aileye "Şikayetçi olun" diyerek savcılığa başvurmalarını istedi. Ailelerin şikayeti üzerine cumhuriyet savcılığı harekete geçti.

EV HAPSİ VERİLDİ

Gözaltına alınan belediye çalışanı A.E.'ye (48) savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildi.

