Bursa'da korkutan orman yangını! Alevler, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz boyunca zaman zaman alevlere teslim olan Bursa’da yeni bir orman yangını çıktı. Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini tehdit edebileceği belirtildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, saat 18.30 sularında Ekmekçi köyü yakınlarında yangın çıktı.

BURSA'DA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR

Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMA TEHLİKESİ

Alevlere orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi.

