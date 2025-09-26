Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa Nilüfer'de trafiğe 5 günlük alt yapı çalışması engeli! Alternatif güzergâhlar neler?

Bursa Nilüfer'de trafiğe 5 günlük alt yapı çalışması engeli! Alternatif güzergâhlar neler?

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yağmur suyu alt yapı çalışması nedeniyle Akademi Caddesi 5 gün trafiğe kapatıldı. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Bursa'da yağmur suyu alt yapı çalışmaları sebebiyle bazı yollar 5 gün trafiğe kapatılıyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde 2,5x2 yağmur suyu box alt yapı çalışması devam etmektedir.

Çalışma kapsamında Akademi Caddesi ve Akpınar Caddesi kesişimi 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 5 gün süre ile araç trafiğine kapatılacak ve trafik akışı belirlenen güzergahlardan sağlanacaktır" dedi.

Bursa Nilüfer'de trafiğe 5 günlük alt yapı çalışması engeli! Alternatif güzergâhlar neler? - 1. Resim

SÜRÜCÜLERİN BİLMESİ GEREKENLER NELER?

Çalışmalar süresince araç sürücülerinin hız limitlerine uyarak kontrollü seyir etmeleri şeklinde uyaran BUSKİ Genel Müdürlüğü, "çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir" ifadelerinde bulunuldu.

