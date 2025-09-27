Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı tören: Preveze Zaferi unutulmadı

Anadolu Ajansı

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa liderliğinde elde edilen 'Preveze Zaferi' unutulmadı. Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'ndan Türk savaş gemileri geçiş yaptı.

Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kesin olarak belirleyen Preveze Deniz Savaşı, 27 Eylül 1538'de gerçekleşti.

Savaş Osmanlı Devleti Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı Donanması ile Cenevizli Amiral Andrea Doria liderliğindeki Haçlı Donanması arasında meydana geldi.

Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanan Preveze Deniz Zaferi 487. yıl dönümünde de unutulmadı.

Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı geçiş: Preveze Zaferi unutulmadı - 1. Resim

İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçiş töreninde savaş gemilerimiz TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Doğan, TCG Kınalıada gemisi beğeniyle seyredildi.

İşte Preveze Deniz Zaferi töreninden dikkat çeken kareler

Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı geçiş: Preveze Zaferi unutulmadı - 2. Resim

Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı geçiş: Preveze Zaferi unutulmadı - 2. Resim

Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı geçiş: Preveze Zaferi unutulmadı - 3. Resim

Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı geçiş: Preveze Zaferi unutulmadı - 4. Resim

Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı geçiş: Preveze Zaferi unutulmadı - 5. Resim

Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı geçiş: Preveze Zaferi unutulmadı - 6. Resim

Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı geçiş: Preveze Zaferi unutulmadı - 7. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türk futbolunu bekleyen tehlike! UEFA ülke puanında son durum 
