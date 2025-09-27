Deniz kuvvetlerinden ihtişamlı tören: Preveze Zaferi unutulmadı
Güncelleme:
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa liderliğinde elde edilen 'Preveze Zaferi' unutulmadı. Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'ndan Türk savaş gemileri geçiş yaptı.
Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kesin olarak belirleyen Preveze Deniz Savaşı, 27 Eylül 1538'de gerçekleşti.
Savaş Osmanlı Devleti Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı Donanması ile Cenevizli Amiral Andrea Doria liderliğindeki Haçlı Donanması arasında meydana geldi.
Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanan Preveze Deniz Zaferi 487. yıl dönümünde de unutulmadı.
İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçiş töreninde savaş gemilerimiz TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Doğan, TCG Kınalıada gemisi beğeniyle seyredildi.
