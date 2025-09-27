Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
114 mağara imha edildi, 18 terörist teslim oldu! Onlarca mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 6 ayda 30 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 114 mağara ve sığınağın imha edildiğin duyurdu. 18 teröristin de teslim olduğunu belirten Bakan, onlarca teçhizatın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla 30 ilde son 6 aydır jandarma tarafından devam eden arazi taramalarına dair detayları paylaştı.

18 TERÖRİST TESLİM OLDU

144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini duyuran Yerlikaya, "Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı." dedi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

- 174 adet El Bombası,
- 119 adet Uzun Namlulu Silah,
- 58 adet Mayın/EYP,
- 46 kg patlayıcı madde,
- 13 adet RPG-7 Roketatar, Havan, Bombaatar, Lav Silahı,
- 4 adet Tabanca,
- 4 adet Av Tüfeği,
- 34 adet Telsiz,
- 5 adet Jeneratör,
- 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat;

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve  Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. 675 bin içişleri ailemizle birlikte, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız."

Bakan Bayraktar duyurdu! Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı başladı
