Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunan basını itiraf etti: Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte!

Yunan basını itiraf etti: Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yunan basını itiraf etti: Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte!
Yunanistan, Türkiye, BM Genel Kurulu, Diplomasi, Recep Tayyip Erdoğan, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yunan basını New York’taki tabloyu “diplomatik hezimet” olarak niteledi. To Vima gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek öne çıktığını, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ise yalnız kalarak “tökezlediğini” yazdı. Analizde, “Türkiye yükselişte, Yunanistan ise sahnede geriliyor” ifadeleri aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde ağır eleştirilerin hedefi oldu. Atina’nın önde gelen gazetelerinden To Vima, “Miçotakis’in New York fiyaskosu: Krizdeki bir hükümetin belirtisi” başlığıyla yayımladığı analizde, Yunan liderin diplomatik yalnızlığını ve dış politikadaki zayıf hamlelerini manşetine taşıdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme imkanı bulmasını “Yunan diplomasisinin düşüşü” olarak ele aldı.

'DİPLOMATİK HEZİMET"

To Vima’daki makalede, Miçotakis’in BM’de Erdoğan ile planlanan görüşmesinin iptal edilmesi, Atina’nın “önemli bir fırsatı heba ettiği” şeklinde yazdı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşerek savunma ve iş birliği alanlarında olumlu mesajlar vermesi, Yunan hükümetinin “ABD yönetimiyle bağ kurmakta zorlandığı” ifadesiyle karşılaştırıldı.

Gazete, “Türkiye’nin bölgesel rolünü güçlendirdiği, Yunanistan’ın ise ABD Başkanı ile iletişim kanalı açmakta başarısız kaldığı” görüşünü dile getirdi.

Yunan basını itiraf etti: Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte! - 1. Resim

TRUMPİZM VE AMERİKAN BAĞLANTISI

Miçotakis’in geçmişte Trump karşıtı söylemlerine de atıfta bulunan To Vima, “Başbakan, ABD’de Demokratlarla uyumlu bir çizgi seçti. Ancak Trump’ın yeniden seçilmesiyle bu tercih Atina’yı zor durumda bıraktı” değerlendirmesini yapmak zorunda kaldı.

Gazeteye göre, Erdoğan’ın Washington ile doğrudan temas kurabilmesi, Türkiye’yi öne çıkarırken Yunanistan’ı “ikinci planda” bıraktı.

“TÜRKİYE YÜKSELİŞTE, YUNANİSTAN TÖKEZLİYOR'

To Vima’daki yazıda, “Türkiye’nin yükselişe geçtiği, Yunanistan’ın ise ABD nezdinde konumunu kaybettiği” yorumları yapıldı. Miçotakis’in New York’taki temaslarının sınırlı kalması ve Erdoğan’ın Trump ile görüşebilmesi, Atina basınında “dış politikada hezimet” olarak nitelendirilmeye devam ediyor.

Kaynak: Dış Haberler

47 milyon 634 bin liralık destek çiftçilerin hesabına yatırıldı1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sumud Filosu’na Şayetet 13 tehdidi! Akıncı SİHA koruma hattında mı? - DünyaSumud Filosu'nu Akıncı SİHA mı koruyor?Baas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım - DünyaYeniden imar hamlesi: 'İdlib'e Vefa'ya rekor destekMeksika'da yıllardır çözülemeyen sır: Kaybolan 43 öğrenci protestosu şiddetlendi - DünyaKaybolan 43 öğrenci protestosu şiddetlendiBM Genel Kurulu'nda ilginç görüntü! Lula, Macron'u ensesinden tutup bırakmadı - DünyaMacron'u ensesinden tutup bırakmadıKKTC’li vekil Yasemin Öztürk: İsrail, Kıbrıs’ı Yahudi adası yapmak istiyor - Dünya"İsrail, Kıbrıs’ı Yahudi adası yapmak istiyor"The Telegraph, Tel Aviv'in Türkiye endişelerini yazdı! "Trump-Erdoğan zirvesi sonrası F-35'e dönüş ihtimali dengeleri değiştirebilir" - Dünya"Orta Doğu'da dengeler değişebilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...