Yunan basını itiraf etti: Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde ağır eleştirilerin hedefi oldu. Atina’nın önde gelen gazetelerinden To Vima, “Miçotakis’in New York fiyaskosu: Krizdeki bir hükümetin belirtisi” başlığıyla yayımladığı analizde, Yunan liderin diplomatik yalnızlığını ve dış politikadaki zayıf hamlelerini manşetine taşıdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme imkanı bulmasını “Yunan diplomasisinin düşüşü” olarak ele aldı.

İlgili Haber Miçotakis-Erdoğan toplantısı neden ertelendi?

'DİPLOMATİK HEZİMET"

To Vima’daki makalede, Miçotakis’in BM’de Erdoğan ile planlanan görüşmesinin iptal edilmesi, Atina’nın “önemli bir fırsatı heba ettiği” şeklinde yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşerek savunma ve iş birliği alanlarında olumlu mesajlar vermesi, Yunan hükümetinin “ABD yönetimiyle bağ kurmakta zorlandığı” ifadesiyle karşılaştırıldı.

Gazete, “Türkiye’nin bölgesel rolünü güçlendirdiği, Yunanistan’ın ise ABD Başkanı ile iletişim kanalı açmakta başarısız kaldığı” görüşünü dile getirdi.

TRUMPİZM VE AMERİKAN BAĞLANTISI

Miçotakis’in geçmişte Trump karşıtı söylemlerine de atıfta bulunan To Vima, “Başbakan, ABD’de Demokratlarla uyumlu bir çizgi seçti. Ancak Trump’ın yeniden seçilmesiyle bu tercih Atina’yı zor durumda bıraktı” değerlendirmesini yapmak zorunda kaldı.

Gazeteye göre, Erdoğan’ın Washington ile doğrudan temas kurabilmesi, Türkiye’yi öne çıkarırken Yunanistan’ı “ikinci planda” bıraktı.

“TÜRKİYE YÜKSELİŞTE, YUNANİSTAN TÖKEZLİYOR'

To Vima’daki yazıda, “Türkiye’nin yükselişe geçtiği, Yunanistan’ın ise ABD nezdinde konumunu kaybettiği” yorumları yapıldı. Miçotakis’in New York’taki temaslarının sınırlı kalması ve Erdoğan’ın Trump ile görüşebilmesi, Atina basınında “dış politikada hezimet” olarak nitelendirilmeye devam ediyor.