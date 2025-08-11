Trabzonspor - Kocaelispor | Canlı Anlatım
Trabzonspor Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Maçta ilk düdük çaldı. Maçın ayrıntılarına ve canlı anlatımına haberimizden erişebilirsiniz.
11.08.2025 21:34
İLK DÜDÜK ÇALDI
Trabzonspor - Kocaelispor, karşılamasında ilk düdük çaldı.
11.08.2025 21:16
KARŞILAŞMADA HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK
Papara Park'ta 21.30'da başlayacak maç beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak.
11.08.2025 21:15
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme, Onuachu
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic
Yer: Trabzon
