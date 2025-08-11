Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor - Kocaelispor | Canlı Anlatım
CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Kocaelispor | Canlı Anlatım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor - Kocaelispor | Canlı Anlatım
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Maçta ilk düdük çaldı. Maçın ayrıntılarına ve canlı anlatımına haberimizden erişebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK DÜDÜK ÇALDI
  • KARŞILAŞMADA HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

11.08.2025 21:34

İLK DÜDÜK ÇALDI

Trabzonspor - Kocaelispor, karşılamasında ilk düdük çaldı.

11.08.2025 21:16

KARŞILAŞMADA HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Papara Park'ta 21.30'da başlayacak maç beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak.

11.08.2025 21:15

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme, Onuachu

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic

Yer: Trabzon

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yastıkla boğdu, ilaçla zehirledi: 22 Yıl boyunca 11 kocasını öldürdü!MEB resmen duyurdu! Atamalar yapıldı, müjdeli haber geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Transfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi - SporBenfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdiGalatasaray'dan Mauro Icardi kararı! - SporGalatasaray'dan Mauro Icardi kararı!Galatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleci - SporGalatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleciJose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sorusuna cevap! - SporJose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sorusuna cevap!Tahkim Kurulu kararı sonrası...! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi - SporKupa G.Saray'dan alınıp F.Bahçe'ye verildiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan "Kerem Aktürkoğlu" ve transfer açıklaması! - SporKerem ile ilgili dikkat çeken sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...