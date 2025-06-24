Muzaffer Bıyık kimdir, hangi partiden? Darıca Belediye Başkanı sağlık durumu

Darıca Belediyesi'nde bir zabıta personeli, tabanca ile ateş etti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan vuruldu. Gündeme gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık hayatı, biyografisi ve partisi merak edildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık bir zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunda yaralandı. Gündeme gelen olayların ardından Muzaffer Bıyık kimdir, hangi partiden araştırılıyor.

MUZAFFER BIYIK KİMDİR?

1977 yılında Kocaeli'de doğan Muzaffer Bıyık, ilk, orta ve lise öğrenimini Darıca'da tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü tamamladı. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev alan Bıyık, Ekonomik İşler Başkanlığı, İlçe Teşkilat Başkanlığı ve çeşitli görevler üstlendi.

2009-2018 yılları arasında Darıca İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. 49 yıldır Darıca'da gıda sektöründe yer alan aile şirketinin 10 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Darıca Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

MUZAFFER BIYIK HANGİ PARTİDEN?

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den Darıca Belediye Başkanı olarak seçildi. Muzaffer Bıyık kuruluşundan bu yana AK Parti'de ilçe birimlerinde çeşitli görevler aldı.

MUZAFFER BIYIK SAĞLIK DURUMU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisiyle konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancasıyla kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun ise Muzaffer Bıyık'a isabet etti. Başkan Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta personeli ise hayatını kaybetti.