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Mall Of İstanbul yangın söndürüldü mü, son durum ne? Yangın çıkma nedeni merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mall Of İstanbul yangın söndürüldü mü, son durum ne? Yangın çıkma nedeni merak ediliyor
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Son dakika gelişmesi olarak Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Mall Of İstanbul yangın söndürüldü mü ve Mall Of yangın çıkma nedeni merak ediliyor.

İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Mall Of İstanbul yangın haberleriyle gündeme geldi. 24 Haziran Salı günü öğle saatlerinde çıkan yangın sonrası Mall Of İstanbul yangın söndürüldü mü, son durum ne araştırılırken yangının çıkma nedeni merak edildi.

MALL OF İSTANBUL YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Mall Of İstanbul geri dönüşüm deposunda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Başakşehir'de bulunan alışveriş merkezinin geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden olurken AVM'ye sıçramadan söndürüldü. 

Mall Of İstanbul yangın söndürüldü mü, son durum ne? Yangın çıkma nedeni merak ediliyor - 1. Resim

MALL OF İSTANBUL YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Depoda bulunan kartonların tutuşmasıyla büyüyen yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangın alışveriş kısmına sıçramadan erken müdahale ile atlatıldı. 

MALL OF İSTANBUL NEREDE, HANGİ SEMTTE?

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezi, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak biliniyor. M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattı ile Masko durağında inerek alışveriş merkezine ulaşılabiliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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