Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Ali Özer yönetecek
Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak bir mücadele sahne alıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de yer alan ancak bir yılın ardından yeniden 1. Lig’e dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezondaki ilk sınavında kendi taraftarı önünde Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor.
Bodrum FK taraftarının desteğiyle lige galibiyetle başlamak isterken, Pendikspor ise deplasmandan üç puanla dönerek sezona güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor. Peki, Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
BODRUM FK - PENDİKSPOR MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Bodrum FK ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Sezona kendi sahasında başlamak isteyen Bodrum temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor.
Bodrum FK - Pendikspor maçı Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
BODRUM FK-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Yeni sezonun açılış maçlarından biri olan Bodrum FK - Pendikspor mücadelesi, 10 Ağustos Pazar günü oynanacak. Bodrum İlçe Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak.
BODRUM FK-PENDİKSPOR MUHTEMEL İLK 11
Bodrum FK: Sousa, Ahmet, Ajeti, Ali, Cenk, Yusuf, Fredy, Brazao, Gökdeniz, Ege, Seferi
Pendikspor: Utku, Furkan, Soldo, Berkay, Kitsiou, Mesut, Denic, Bekir, Wilks, Görkem, Thuram
BODRUM FK-PENDİKSPOR MAÇI HAKEM KADROSU
Karşılaşmanın hakemliğini Mehmet Ali Özer üstlenecek. Mehmet Pekmezci ve Onur Gülter yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem Mustafa Ünver olacak.
VAR’da Emre Malok, AVAR’da ise Melis Özçiğdem yer alacak. Maçın gözlemcisi Aykut Gümülü, temsilcileri ise Hasan Onar, Mehmet Ali Yurtsever ve Emre Bolel olarak belirlendi.