Netanyahu, Gazze'de ateşkes için şartlarını açıkladı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik askeri operasyonun genişletilmesi emrinin ardından Kudüs’te bir basın toplantısı düzenledi.

Gazze’yi işgal değil “özgürleştirme” yalanını tekrarlayan İsrail Başbakanı, beş maddelik ateşkes şartıyla Filistinlilere yeni bir dayatma paketi sundu.

"SAVAŞ YARIN BİTEBİLİR"

Soykırımcı Başbakan Gazze’deki Filistinlilerin Hamas’ın baskısından kurtulmak ve yeni bir yönetim görmek istediklerini savundu.

“Amacımız Gazze’yi işgal etmek değil, Hamas’tan kurtarmaktır. Savaş yarın sona erebilir, eğer Hamas silahlarını bırakır ve rehineleri serbest bırakırsa” dedi.

Bebek katili Netanyahu, Gazze’nin kalan yüzde 25’lik bölümünü işgal etmenin İsrail’in güvenliği ve Hamas’ı yok etmenin tek yolu olduğunu savunarak yeni saldırı sinyali verdi.

'GÜVENLİ KORİDOR' İDDİASI

"İnsani bir felaketi önlemek istiyoruz, güvenli bir koridor oluşturacağız ve dağıtım ve hava yoluyla yiyecek indirme noktalarını artıracağız" diyen Netanyahu savaşın sona ermesi için belirlenen beş ilkeyi şu şekilde sıraladı:

Netanyahu, savaşın sona ermesi için belirlenen beş ilkeyi şu şekilde sıraladı: Hamas’ın tamamen silahsızlandırılması. Tüm rehinelerin serbest bırakılması. Gazze’nin askerden arındırılması. İsrail’in üstün güvenlik kontrolü. İsrailli olmayan, barışçıl bir sivil yönetimin oluşturulması.

Netanyahu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Gazze’ye daha fazla yabancı gazetecinin getirilmesi talimatını verdik. Gazze’ye yönelik yeni saldırı planını oldukça hızlı bir şekilde tamamlamayı bekliyorum. Savaşı uzatmak istemiyorum, bitirmek istiyorum. İsrail, Gazze’de korunaklı koridorlar ve yeni yardım dağıtım noktaları açacak. Gazze için yeni İsrail planı, savaşı bitirmenin en iyi yoludur. Berlin muadili olan yerdeki Nazi ordusunun kalanına izin vermeyeceğiz."

"PROPAGANDA SAVAŞINI KAZANAMIYORUZ"

İsrailli gazetecilerin sorularını cevaplayan soykırımcı Başbakan Almanya'yı hedef aldı. Almanya Şansolyesi Merz’in politikasını ne zaman değiştireceğini biliyor musun? Biz kazandığımızda. Gazze’yi ertesi gün yönetmek için birkaç aday var – birkaç seçenek. Bu geçici olacak. Sınırda bir güvenlik kuşağı istiyoruz ama Gazze’de kalmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan sosyal medyadaki botlar yüzünden propaganda savaşını kazanamadığını ileri sürdü.

İSRAİL KABİNESİNDEKİ KRİZİ İTİRAF ETTİ

Netanyahu, “Gazze’de kalmak istemiyoruz” diyerek, kendi kabinesindeki bazı isimlerle fikir ayrılığı yaşandığını ima etti. “Benimle aynı fikirde olmayanlar var” sözleriyle özellikle Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile yaşanan görüş ayrılığına işaret etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de “zafere ulaşma” konusunda inancını yitirdiğini dile getirmişti. Dini Siyonizm Partisi milletvekili Zvi Sukkot ise Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal kararı almıyorsa "erken seçime gidilmeli" tehdidinde bulunmuştu.