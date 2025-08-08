Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > "Gazze'nin işgali" onaylandı! İsrailli yetkili asıl niyetlerini açık açık söyledi

"Gazze'nin işgali" onaylandı! İsrailli yetkili asıl niyetlerini açık açık söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
&quot;Gazze&#039;nin işgali&quot; onaylandı! İsrailli yetkili asıl niyetlerini açık açık söyledi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni plan onaylandı. "Bölgeyi ilhak etme veya yönetmek gibi bir düşüncemiz yok" diyerek yumuşak söylemlerde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kanlı planını üst düzey yetkili anlattı. İsrail basınına konuşan yetkili "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir" ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladı. Gazze’nin tamamını kontrol altına almak istediklerini söyleyen Netanyahu, "Gazze’yi, bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir hayat sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz. Niyetimiz bu yönde. Orayı elimizde tutmak istemiyoruz. Bir güvenlik çemberi oluşturacağız" açıklamasını yaptı.

ORDU HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze kentinin tamamını işgal altına almak için hazırlıklara başladı. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını bildirdi.

SÖZDE HEDEFLERİNİ DUYURDULAR

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

"NİYETİMİZ GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEK"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi. Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." açıklamasını yaptı.

SİVİLLERE KARŞI SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR

Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

