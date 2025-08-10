Çanakkale'de korkutan yangın! Kısa sürede ormanlık alana sıçradı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
