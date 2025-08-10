Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de korkutan yangın! Kısa sürede ormanlık alana sıçradı

Çanakkale'de korkutan yangın! Kısa sürede ormanlık alana sıçradı

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Çanakkale'de korkutan yangın! Kısa sürede ormanlık alana sıçradı - 1. Resim

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

